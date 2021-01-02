聽新聞
test
0:00 / 0:00
萊豬話題發燒T恤搞創意KUSO 業者：輕鬆看待有益健康
今年元旦起萊豬全面進口，消費者憂心忡忡，豬肉類餐飲生意掉三成，彰化縣一家數位創意業者腦筋動得快，設計「台灣豬哥」系列商品，剛放上電商平台即詢問度爆表，網友覺得KUSO有趣；馮姓業者今天表示，趕搭這波熱門話題順風車，單純好玩，請各界輕鬆看待民間創意。
這家數位創意公司設計T恤和貼紙，黑色T恤印著綠色豬頭圖案「本人台灣豬哥」，英文字是大寫TAIWAN AMORIST，「本人」和英文單字的字體較小，整體視覺效果既不會與官版標章混淆又有KUSO效果，令人發噱，網友評價頗高。
貼紙設計與官版標章更有差異，上面印著「本車遊覽車駕駛使用台灣豬」，「使用」二字字體較小，「本車」字體略小，整體乍看「本車遊覽車駕駛-台灣豬」，消費者各自解讀，有網友認為本車遊覽車駕駛載遊客旅遊，全程餐飲食用台灣豬肉，也有網友逕自解讀駕駛自嘲是本土社畜。
馮姓業者說，台灣豬話題發燒一段時間，隨著元旦進口萊豬，社會關注度還會延續，他和公司團隊設計這款T恤單純搞笑好玩，元旦起放上電商平台開賣，貼紙熱銷，公版T恤也陸續出貨，每件450元，希望各界用輕鬆心情一起玩創意發想。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言