萊豬話題發燒T恤搞創意KUSO 業者：輕鬆看待有益健康

今年元旦起萊豬全面進口，消費者憂心忡忡，豬肉類餐飲生意掉三成，彰化縣一家數位創意業者腦筋動得快，設計「台灣豬哥」系列商品，剛放上電商平台即詢問度爆表，網友覺得KUSO有趣；馮姓業者今天表示，趕搭這波熱門話題順風車，單純好玩，請各界輕鬆看待民間創意。

這家數位創意公司設計T恤和貼紙，黑色T恤印著綠色豬頭圖案「本人台灣豬哥」，英文字是大寫TAIWAN AMORIST，「本人」和英文單字的字體較小，整體視覺效果既不會與官版標章混淆又有KUSO效果，令人發噱，網友評價頗高。

貼紙設計與官版標章更有差異，上面印著「本車遊覽車駕駛使用台灣豬」，「使用」二字字體較小，「本車」字體略小，整體乍看「本車遊覽車駕駛-台灣豬」，消費者各自解讀，有網友認為本車遊覽車駕駛載遊客旅遊，全程餐飲食用台灣豬肉，也有網友逕自解讀駕駛自嘲是本土社畜。