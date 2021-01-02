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元旦連假何處去？來彰化永樂街喝咖啡尋訪巷弄回憶

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家ＫＹＯ與ＬＥＨＯ在慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，更首次在彰化市永樂街上舉辦的「2021彰化永樂咖啡文創購物節」。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家ＫＹＯ與ＬＥＨＯ在慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，更首次在彰化市永樂街上舉辦的「2021彰化永樂咖啡文創購物節」。圖／彰化縣政府提供

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家ＫＹＯ與ＬＥＨＯ難慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，更首次在彰化市永樂街上舉辦的「2021彰化永樂咖啡文創購物節」，在元旦連續假期，飄出濃郁的咖啡香，吸引民眾「聞香下馬」，同時前來採購，活絡永樂商圈。

由彰化縣政府、彰化縣彰化市永樂商圈發展協會、彰化市農會、員林散策市集共同與舉辦的「2021彰化永樂咖啡文創購物節」，計結合8個藝術家，16件作品，藝術造街，內容有永樂街商店購物滿額免費喝八卦山咖啡，藝術造街打卡送50年美食老店50元抵用券等超值回饋活動。

2021永樂巷弄文化祭策展人葉育君說，返鄉3年的她，從小在永樂街有許多美好回憶，此次與永樂商圈合作，透過14件藝術創作作品，讓大家了解永樂之文化歷史，創造藝術景點。希望透過走訪永樂街巷弄街道，吸引更多市民來了解與分享永樂街的回憶。

縣長王惠美表示，民眾來彰化八卦山大佛及天空步道欣賞「2021彰化月影燈季」活動後，再來彰化市永樂商圈，周邊有多天后宮、慶安宮、彰邑城隍廟、關帝廟、曇花佛堂＋集樂軒（北管曲館）等百年廟宇，進行一趟古蹟懷舊之旅。

彰化市長林世賢也希望未來更多餐飲業者進駐以活絡商圈，並期待年輕人能夠站出來貢獻家鄉，未來也會與協會有更密切的合作。

彰化市農會總幹事白閔傑表示，這次配合購物滿額免費請喝八卦山咖啡外，在百年慶安宮廟埕特別規劃彰化縣首創露天咖啡區，一邊喝咖啡一邊欣賞咖啡達人冲咖啡表演，咖啡食品DIY，街頭藝人表演。

永樂商圈事長鍾正軒表示，除了新引進在地手作，原創品牌、在地青農、小農,異國美食、創意胖卡/美式餐車外，商圈内服飾鞋包百貨等各店家也配合推出商品特價花車，每日下午6時30分在慶安宮前推出聯合限量搶拍活動。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，馬賽KYO大師「永樂武財神」、當代新銳壁畫家LEHO作品「囚牛永樂」、金門吳騏藝術家在57巷的「永樂其中」、藝術家DAYA的「永樂時光」、設計師陳柔涵「特色店家雕塑」、藝術家蔡夢琦小樂精靈、唐秋水老師設計新的入口意象手藝燈籠，以及設計師小賴的穩定飛行共8位藝術家從文化界走到商業商圈，為商圈創生創造創新模式，期待成為打卡新熱點。

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為特色立牌小雕塑。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為特色立牌小雕塑。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為永樂其中-藝術家吳騏在永樂街57巷。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為永樂其中-藝術家吳騏在永樂街57巷。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為永樂時光 DAYA 作品。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為永樂時光 DAYA 作品。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為穩定飛行模式咖啡。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府邀請8位藝術家在永樂街巷弄大街進行創作，成為打卡熱點，圖為穩定飛行模式咖啡。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家ＫＹＯ與ＬＥＨＯ在慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，更首次在彰化市永樂街上舉辦的「2021彰化永樂咖啡文創購物節」。圖／彰化縣政府提供
為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣政府除邀請知名藝術家ＫＹＯ與ＬＥＨＯ在慶安宮繪製神獸與神將，成為打卡熱點外，更首次在彰化市永樂街上舉辦的「2021彰化永樂咖啡文創購物節」。圖／彰化縣政府提供

咖啡 藝術家

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