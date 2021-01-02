遇不法會檢舉飆增15% 彰化縣府去年廉政表現94%受肯定

彰化縣長王惠美已就職兩年，縣政府政風處每年都例行委託民調公司辦理「廉政民意問卷調查」，今天公布去年度調查結果，縣府整體廉政表現的滿意度達93.9％，較前年的90.0%上升3.9％，尤其廉潔施政、依法行政等各細項滿意度，也都比前年高出甚高，至於去年度彰化縣總決算賸餘2128萬元，成為彰化縣政府22年來首次總決算審定有賸餘款，也受到肯定。

縣府政風處指出，除了93.9％受訪民眾滿意縣府的整體廉政表現以外，在其他4個子項目的民調結果方面，「服務及效率」表現有逾94％受訪者滿意彰化縣政府公務人員的「服務態度」及「辦事效率」，比108年的90％增加約4％；「廉潔施政」表現有98％的受訪者表示未曾親身經歷或聽聞人員有「辦事需要送禮」、「辦事需要找人關說」、「辦事需要應酬」，有相關經驗者則多以聽聞為主，較前年的94％上升約4％。

「依法行政」表現則有96％的受訪者感到滿意；若遇到不法情事時，比前年的95％多了1％，另有95％的受訪者會提出檢舉，更較前年的80％飆升約15％；「不濫用行政資源」表現則有近81％的受訪者滿意縣府「落實撙節開支，避免浪費行政資源」所做的努力，比前年的79％高出2％；另外，86％的受訪者滿意「整合有限資源，以達到節省公帑並發揮最大行政效益」，較前年81％增長5％。

縣府表示，在財政撙節方面，王惠美致力整合資源，要求動用經費必要符合效益，在前年度彰化縣總決算賸餘2128萬元，成為彰化縣政府22年來首次總決算審定有賸餘款；本次民調有 9成4受訪民眾滿意縣府的整體廉政表現，相較於前年度的90.0%上升3.9個百分點，本項調查結果將作為縣府推動縣政的重要參考依據。