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彰化縣立美術館打春牛 上網分享換扭蛋「牛轉新運」
古代有立春「打春牛」「摸春牛」習俗，彰化縣文化局迎接新年到來，請名家洪易把彩色春牛放在彰化縣立美術館廣場，今天起到2月底開放民眾「創意打春牛」，完成任務者到美術館櫃台拿扭蛋，果然有民眾前往作勢打春牛去「牛（扭）轉新運」。
彰化縣文化局表示，古時盛行立春「打春牛」、「摸春牛」，春耕時，人民以布糊泥塑的五色春牛遊街，由官員鞭打春牛，每鞭打一下，書吏在旁高聲念一句「風調雨順」「國泰民安」或「祿位高陞」等吉祥字句，以示勤於耕種，農民豐收，祈求好運降臨。
彰化縣為迎接辛丑年好運，委請藝術家洪易把十二生肖系列作品「大牛」搬到彰化縣立美術館廣場，舉辦新春特別活動，大牛身上植物、花鳥、動物的花紋，象徵大自然的互動和諧，也洋溢新春氣息，請民眾用創意打春牛但「嚴禁破壞」。
民眾打春牛的方式為擺出pose，接著合拍照片，到彰化縣立美術館打卡，上傳到個人臉書或tag彰化縣立美術館公開分享打春牛，每人限參加一次，每日限80名，完成任務者周二至周日到美術館櫃檯拿扭蛋，每逢周一、2月11日至2月15日除夕至初四休館暫停活動。
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