愛心滿滿！ 台中崇正寶宮33周年慶辦愛心園遊會送暖

崇正基金會歡慶24周年暨台中市太平區崇正寶宮33周年，今天舉辦愛心園遊會，民政局長吳世瑋出席敲響愛心鑼。吳世瑋說，市府與崇正基金會持續合作，發揚社會良善風氣，祈求疫情遠離、市政推動順利、市民幸福安康。

崇正基金會今日舉辦「太平區崇正寶宮33周年慶愛心園遊會」，同時舉行中華德育動漫創意新演競賽活動及中華傳統文化社團展覽，包括立委何欣純、台中市議員賴義鍠、李麗華、沈佑蓮、羅廷瑋、市政顧問莊子富及宗教聯盟主席朱武獻等人到場共襄盛舉。

吳世瑋說，宗教團體向來是市府的重要夥伴，感謝崇正寶宮長期投入社會公益活動，教化安定人心。市府積極推動屯區建設，社會住宅育賢段二期、永億段陸續興建、第一花園公墓納骨塔新建工程正辦理水土保持工程、74快速道路增設六順橋南入匝道，預計2024年完工。

此外，太平國民運動中心也在規畫設計中，預計今年動工；社福政策部分，包括恢復老人健保補助、敬老愛心卡搭計程車折扣額度調升至85元，市府全力照顧市民生活，打造大台中優質生活環境。