快訊

學不乖 五月天開場又逮自主健康管理者

五月天演唱會再現1自主健康管理者 五迷痛批：老鼠屎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掃除瘟神和小人 溪州鄉鍾馗夜巡陣容今年暴增三倍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
信徒請溪州鄉震威宮伏魔大帝鍾馗坐上神轎，準備出發遶境夜巡。記者簡慧珍／攝影
信徒請溪州鄉震威宮伏魔大帝鍾馗坐上神轎，準備出發遶境夜巡。記者簡慧珍／攝影

「碰！」起馬炮炸開，彰化縣溪州鄉震威宮主祀神明鍾馗今天傍晚5點起駕，展開一連3天遶境，境內36座宮廟參加，連濁水溪對岸的雲林縣也有24間宮廟共襄盛舉，將掃除瘟疫，迎接平安清淨的新年。

彰化縣文化局和溪州鄉震威宮合辦「110年鍾馗文化祭宗教民俗活動」，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、溪州鄉震威宮管理委員會主任委員鐘德順、榮譽主委鐘慶華、副主委張忠慶及陳建男、顧問團總團長鐘德禮、縣議員張錦昆及黃盛祿、溪州鄉長江淑芬、鄉代會主席張語珊、副主席塗明琴、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、水尾社區發展協會理事長鐘効鈞等首長與地方士紳上香獻花，完成迎請鍾馗遶境出巡的典禮，接著眾人請神尊登上神轎

王惠美等人在震威宮廣場點燃起馬炮，各神明陣頭當前導依序出發，鍾馗神轎在神轎班和信徒簇擁下展開三天夜巡，後面跟著溪州水尾國小等小朋友和家長的燈籠隊，浩浩蕩蕩跟走第一天行程。伏魔大帝鍾馗夜巡今晚駐駕西螺福興宮，明天下午1點起駕，晚間10點駐駕福天宮，元月3日下午1點起駕，當晚7點20分回震威宮安座。

王惠美致詞表示，台灣西海岸大多以媽祖信仰為主，鍾馗廟宇比較少，這是彰化縣溪州鄉水尾村的重要特色，村民大部分都姓「鐘」，今年鍾馗文化祭新增繪畫活動，希望逐年把整個鍾馗文化祭辦得越來越有特色。

震威宮主委鐘德順說，鍾馗爺以伏妖降魔著稱，被信眾尊稱伏魔大帝，第二屆鍾馗文化祭夜巡賜福活動，前往雲林縣西螺鎮祈福交流，將分別駐駕雲林福興宮及福天宮，行經西螺鎮上24間宮廟，藉此與各宮廟文化交流及傳承習俗，期待遶境所到之處都能夠四時無災，遠離疫情，百業興旺，人民幸福。

震威宮副主委陳建男說，溪州鄉水尾震威宮伏魔大帝開基祖廟，1736年跟隨十三世鐘性祖先移居來台，以前在雲林縣境內，因河水氾濫三遷，1978年在現址建廟水尾震威宮，伏魔大帝收伏妖魔鬼怪，很多信眾都來祈求「掃除小人」和「正財」，相當靈驗。在震威宮主委鐘德順的帶領下，希望鍾馗文化祭每年都能夠持續辦理，也藉由這個機會把來自全國各宮廟的信徒聚在一起，讓大家平安賜福。

今年鍾馗文化祭聯合夜巡活動，攜手溪州鄉、埤頭鄉、員林市、大村鄉、和美鎮及新北市、苗栗縣、台中市、高雄市共36間宮廟，大批人員、陣頭、車輛，這次配合中央疫情指揮中心及縣府防疫措施，採用攜帶方便的餐點。

溪州鄉震威宮伏魔大帝鍾馗遶境夜巡，縣長王惠美扶轎出發。記者簡慧珍／攝影　
溪州鄉震威宮伏魔大帝鍾馗遶境夜巡，縣長王惠美扶轎出發。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣政府、文化局攜手溪州鄉震威宮，各界首長和士紳共同迎接伏魔大帝鍾馗遶境夜巡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、文化局攜手溪州鄉震威宮，各界首長和士紳共同迎接伏魔大帝鍾馗遶境夜巡。記者簡慧珍／攝影
溪州鄉水尾國小師生和家長組燈籠隊，跟著震威宮伏魔大帝鍾馗出發遶境走第一天行程。記者簡慧珍／攝影
溪州鄉水尾國小師生和家長組燈籠隊，跟著震威宮伏魔大帝鍾馗出發遶境走第一天行程。記者簡慧珍／攝影

神轎 遶境

延伸閱讀

高雄跨百光年 恭請神明安座海上舞台和瘟押煞

宮廟家將口罩「無縫接軌」了！網友敲碗求研發成醫用

鍾馗文化祭彰雲二縣宗教盛事 起馬宴拉序幕

噓！專題／資深偶像鮭魚返鄉 仔仔、張鈞甯回小螢幕

相關新聞

元旦連假首日鹿港攤販排長龍 店家樂：只差過年一點

今年元旦連假遇寒流，但今天連假第一天，彰化地區白天出現暖陽，與昨天寒風刺骨比起來，稍感舒適，鹿港小鎮在下午湧進人潮，尤其...

影／合歡山上遊客如願賞日出雲海 個個高呼「好美」

南投縣今年清境跨年雖取消，但合歡山迎曙光活動依未受影響，仁愛分局指出，今天早上武嶺觀賞日出車輛在四點多起達到最高峰，一路...

彰化縣立美術館打春牛 上網分享換扭蛋「牛轉新運」　

古代有立春「打春牛」「摸春牛」習俗，彰化縣文化局迎接新年到來，請名家洪易把彩色春牛放在彰化縣立美術館廣場，今天起到2月底...

愛心滿滿！ 台中崇正寶宮33周年慶辦愛心園遊會送暖

崇正基金會歡慶24周年暨台中市太平區崇正寶宮33周年，今天舉辦愛心園遊會，民政局長吳世瑋出席敲響愛心鑼。吳世瑋說，市府與...

掃除瘟神和小人 溪州鄉鍾馗夜巡陣容今年暴增三倍

「碰！」起馬炮炸開，彰化縣溪州鄉震威宮主祀神明鍾馗今天傍晚5點起駕，展開一連3天遶境，境內36座宮廟參加，連濁水溪對岸的...

避免垃圾掩埋場自燃 南投市公所安裝熱顯像器監控

草屯鎮垃圾掩埋場大火造成嚴重空汙，凸顯垃圾堆積自燃引發火警風險。南投市公所清潔隊最近採購熱顯像監視器，在80公尺距離便能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。