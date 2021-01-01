掃除瘟神和小人 溪州鄉鍾馗夜巡陣容今年暴增三倍

「碰！」起馬炮炸開，彰化縣溪州鄉震威宮主祀神明鍾馗今天傍晚5點起駕，展開一連3天遶境，境內36座宮廟參加，連濁水溪對岸的雲林縣也有24間宮廟共襄盛舉，將掃除瘟疫，迎接平安清淨的新年。

彰化縣文化局和溪州鄉震威宮合辦「110年鍾馗文化祭宗教民俗活動」，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、溪州鄉震威宮管理委員會主任委員鐘德順、榮譽主委鐘慶華、副主委張忠慶及陳建男、顧問團總團長鐘德禮、縣議員張錦昆及黃盛祿、溪州鄉長江淑芬、鄉代會主席張語珊、副主席塗明琴、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、水尾社區發展協會理事長鐘効鈞等首長與地方士紳上香獻花，完成迎請鍾馗遶境出巡的典禮，接著眾人請神尊登上神轎。

王惠美等人在震威宮廣場點燃起馬炮，各神明陣頭當前導依序出發，鍾馗神轎在神轎班和信徒簇擁下展開三天夜巡，後面跟著溪州水尾國小等小朋友和家長的燈籠隊，浩浩蕩蕩跟走第一天行程。伏魔大帝鍾馗夜巡今晚駐駕西螺福興宮，明天下午1點起駕，晚間10點駐駕福天宮，元月3日下午1點起駕，當晚7點20分回震威宮安座。

王惠美致詞表示，台灣西海岸大多以媽祖信仰為主，鍾馗廟宇比較少，這是彰化縣溪州鄉水尾村的重要特色，村民大部分都姓「鐘」，今年鍾馗文化祭新增繪畫活動，希望逐年把整個鍾馗文化祭辦得越來越有特色。

震威宮主委鐘德順說，鍾馗爺以伏妖降魔著稱，被信眾尊稱伏魔大帝，第二屆鍾馗文化祭夜巡賜福活動，前往雲林縣西螺鎮祈福交流，將分別駐駕雲林福興宮及福天宮，行經西螺鎮上24間宮廟，藉此與各宮廟文化交流及傳承習俗，期待遶境所到之處都能夠四時無災，遠離疫情，百業興旺，人民幸福。

震威宮副主委陳建男說，溪州鄉水尾震威宮伏魔大帝開基祖廟，1736年跟隨十三世鐘性祖先移居來台，以前在雲林縣境內，因河水氾濫三遷，1978年在現址建廟水尾震威宮，伏魔大帝收伏妖魔鬼怪，很多信眾都來祈求「掃除小人」和「正財」，相當靈驗。在震威宮主委鐘德順的帶領下，希望鍾馗文化祭每年都能夠持續辦理，也藉由這個機會把來自全國各宮廟的信徒聚在一起，讓大家平安賜福。