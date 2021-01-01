避免垃圾掩埋場自燃 南投市公所安裝熱顯像器監控

草屯鎮垃圾掩埋場大火造成嚴重空汙，凸顯垃圾堆積自燃引發火警風險。南投市公所清潔隊最近採購熱顯像監視器，在80公尺距離便能測出垃圾場內部高溫，監控系統立刻響起警報示警，監控效率相當高，南投市公所將在1月底完成安裝，為垃圾轉掩埋場安全和空氣品質多加一層保障。

南投市公所清潔隊長林富砷說，熱顯像監視器可以偵測到暫置場垃圾溫度，一旦超過警示溫度，會立即發送警報，夜間也會與相關單位連線。透過儀器監控避免垃圾堆積自燃，減少垃圾場火警，造成嚴重空汙。

林富紳說，南投市垃圾轉運站位在南投市嶺興路，南投市人口9萬多人，目前暫置垃圾量1000公噸，每日垃圾量平均60公噸，資源回收量約10公噸，廚餘5公噸，垃圾量相當大，民眾落實資源回收對垃圾處理清運相當重要。

林富紳說，南投市垃圾得委託其他縣市焚化爐清除，但進場垃圾車得經X光掃描，只要一車內有寶特瓶、鐵鋁罐等回收物超過20件，就會遭退運。

去年因為疫情關係，政府考慮清潔隊員感染風險，不實施破袋稽查，垃圾車進場標準也略微放寬，但仍有一次遭退運，將整車垃圾運回南投，將可回收物全部撿出後再運到焚化爐，除了耗費時間，疫情期間篩選一車垃圾，也讓清潔隊員擔心感染風險，心情沈重。