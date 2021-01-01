彰化和美元旦夯健走 源埤社區古婚禮升旗健行最吸睛

今年因逢新冠肺炎疫情，各縣市取消2021年元旦升旗活動，但彰化縣多個社區與村里以小規模照常舉辦，和美鎮健行風氣盛行，光是今天新庄里、中寮社區、雅溝社區、南佃社區、鎮平社區以及源埤社區等都在舉行健行，其中源埤社區還依循古禮辦傳統婚禮，找來3對新婚及老夫妻重溫甜蜜時刻，讓健行活動更有趣味。

源埤社區今天100多名居民參加健走，先在社區活動中心升完旗後，分為600公尺、2公里和4.5公里組別，其中3對新人穿著龍鳳掛挑戰最遠健走距離，為減輕腳程負擔，沿路也兼坐3輪車，吸引居民目光，從上午9點出發，沿路停留休息站，一行隊伍在11點半左右回到社區。

83歲謝姓居民與78歲妻結婚55年，謝妻說，以前結婚確實也是坐轎，但僅穿簡單紅衣，今天活動辦的慎重，覺得很高興。