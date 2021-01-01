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一日完登郡大山慶祝新年元旦 玉管處籲雪季要做好準備

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
不走著名風景區，有登山愛好者組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦。圖／讀者提供
不走著名風景區，有登山愛好者組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦。圖／讀者提供

受到疫情影響，許多地方跨年活動紛紛取消，但仍有些登山愛好者，組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦，沿途登山步道雖然還有結冰現象，登山客一路走比往常辛苦，但一走到山頂後豁然開朗，360度環繞的雲海，當場換穿國旗裝，希望新的一年能夠揮別疫情，迎向新的未來。

曾姓登山客表示，南投郡大山高達3263公尺，屬於玉山山脈，但從登山口到主峰3.7公里的路程，是當天可以往返的百岳之一，位在玉山國家公園北側，雖不像合歡山群峰容易親近，但在百岳中算是容易抵達的高山，山友抵達信義派出所辦理入山登記，開了2小時的車程，就到達郡大林道32公里的登山口，在陽光照射下，更是變化萬千。

從海拔3007公尺的望鄉山氣象站起，許多植物抹上一層薄冰，十分晶瑩剔透，步道上的濕濘泥土，也被凍得又硬又滑，但路程沿途都是雲海，四處望去美景不斷，雲海圍繞在中央山脈，每座山頭被雲海包圍，好似海上的孤島，南邊是玉山群峰，視野十分清晰，壯觀的雲海，讓人看到眼花撩亂，算是迎接2021最美的登山回憶。

玉管處指出，雪季登山需克服低溫的嚴酷氣候，除留意身體狀況及做好保暖措施，充分的登山裝備與雪地經驗，以及行前應有的雪地訓練更是重要，玉山國家公園山區地形陡峭外，加上天氣忽冷忽熱、早晚溫差大，要小心行走，否則一不小心就會滑落變成墜崖。

不走著名風景區，有登山愛好者組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦。圖／讀者提供
不走著名風景區，有登山愛好者組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦。圖／讀者提供
不走著名風景區，有登山愛好者組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦。圖／讀者提供
不走著名風景區，有登山愛好者組團選擇一日來回的郡大山，以登頂百岳來慶祝新年元旦。圖／讀者提供

玉山國家公園 疫情 保暖

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