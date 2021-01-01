埔心鄉民棄工從農種水果 夏有芒果、冬有蜜棗可收成

去年秋冬雨量稀少，許多水果的果粒變小，埔心鄉農民羅福村種植的蜜棗果實雖比往年小一點，但甜度提高到14度，剛進入量產期就許多民眾詢問；羅福村今天表示，果樹受雨水和氣溫的影響，不同品種去年12月間陸續採收，到今年2月底之前都有蜜棗可吃。

羅福村原本從事小五金製造，18年前響應埔心鄉農會號召，棄工從農改種金蜜芒果，逐年種到現在面積9分地，因蜜棗頗適合彰化平原氣候，夏季採芒果而冬季採蜜棗，於是8年前也試種蜜棗，品種有俗稱「爆漿棗」的雪蜜和甜到爆的珍蜜蜜棗，合計約2分地。

蜜棗好吃，著果的難度卻頗高，羅福村、黃月惠夫婦到處請教外加摸索，總算把握訣竅。黃月惠說，蜜棗需要昆蟲授粉，每年開花季節，他們都要想辦法吸引蒼蠅幫忙授粉，然後種植2至3棵專門作為授粉的棗樹，授粉季節過後摘除花朵和砍除枝椏，只讓蜜棗與珍蜜的果樹開花結果。

果樹結果容易掉落，如何著果和長大，黃月惠說「這是技術機密」，農民就是靠專業技術吃飯，起初著果的淘汰率高，技術成熟後，絕大多數會結果可收成，雪棗已進入採收期，產期到元月底，珍蜜蜜棗產期從元月底到2月底。