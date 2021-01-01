快訊

改口了！執行禁萊豬送懲戒？政院：不會為難公務員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

埔心鄉民棄工從農種水果 夏有芒果、冬有蜜棗可收成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
去年秋冬雨量太少，蜜棗果粒較小。記者簡慧珍／攝影
去年秋冬雨量太少，蜜棗果粒較小。記者簡慧珍／攝影

去年秋冬雨量稀少，許多水果的果粒變小，埔心鄉農民羅福村種植的蜜棗果實雖比往年小一點，但甜度提高到14度，剛進入量產期就許多民眾詢問；羅福村今天表示，果樹受雨水和氣溫的影響，不同品種去年12月間陸續採收，到今年2月底之前都有蜜棗可吃。

羅福村原本從事小五金製造，18年前響應埔心鄉農會號召，棄工從農改種金蜜芒果，逐年種到現在面積9分地，因蜜棗頗適合彰化平原氣候，夏季採芒果而冬季採蜜棗，於是8年前也試種蜜棗，品種有俗稱「爆漿棗」的雪蜜和甜到爆的珍蜜蜜棗，合計約2分地。

蜜棗好吃，著果的難度卻頗高，羅福村、黃月惠夫婦到處請教外加摸索，總算把握訣竅。黃月惠說，蜜棗需要昆蟲授粉，每年開花季節，他們都要想辦法吸引蒼蠅幫忙授粉，然後種植2至3棵專門作為授粉的棗樹，授粉季節過後摘除花朵和砍除枝椏，只讓蜜棗與珍蜜的果樹開花結果。

果樹結果容易掉落，如何著果和長大，黃月惠說「這是技術機密」，農民就是靠專業技術吃飯，起初著果的淘汰率高，技術成熟後，絕大多數會結果可收成，雪棗已進入採收期，產期到元月底，珍蜜蜜棗產期從元月底到2月底。

去年秋冬雨水量偏少，龍眼、葡萄和蜜棗的結果果粒都比往年小，但甜度較高，蜜棗以往12、13度，今年14度，珍蜜蜜棗甜度上看15度，如果有興趣參觀羅福村夫婦的羅家果園，可洽詢0932602765、0932262765，道路窄不容易找，最好預約。

彰化平原蜜棗進入採收期，果粒比往年小但甜度高。記者簡慧珍／攝影
彰化平原蜜棗進入採收期，果粒比往年小但甜度高。記者簡慧珍／攝影

農民 芒果 農會

延伸閱讀

不管誰得標 宜蘭紅磚屋「百果樹」絕對在「誰拆就翻臉」

入冬首波寒流南下 高屏地區的蓮霧蜜棗小心防寒

今年閨月蜜棗早熟 彰化縣員林果農「蘋安棗」上市

鞋廠老闆改種柑橘18 年 甜到不行遊客喊「出師了！」　

相關新聞

影／合歡山上遊客如願賞日出雲海 個個高呼「好美」

南投縣今年清境跨年雖取消，但合歡山迎曙光活動依未受影響，仁愛分局指出，今天早上武嶺觀賞日出車輛在四點多起達到最高峰，一路...

埔心鄉民棄工從農種水果 夏有芒果、冬有蜜棗可收成

去年秋冬雨量稀少，許多水果的果粒變小，埔心鄉農民羅福村種植的蜜棗果實雖比往年小一點，但甜度提高到14度，剛進入量產期就許...

彰化捕不到烏魚 漁民損失200多萬年終獎金

彰化線西鄉漁民每年冬至前後出海捕撈烏魚，但今年受天候影響，出海機會受限，加上彰化沿海烏魚數量不如以往，有的漁民今年下來只...

樂湖食（實）物銀行缺副食品 原來長者最愛這一味

歲末年終，公益團體紛紛寒冬送暖，彰化縣溪湖鎮樂湖食（實）物銀行為籌辦元月19日活動，近日到機關團體宣導，目前米、麵等主食...

全國首創清潔人員災防獎勵假 台中環保局與工會再續約

台中市鼓勵企業與勞工團體進行團體協商，2020年已有20家企業與工會陸續完成簽約；昨天在勞工局代理局長羅群穆見證下，環保...

台中平均每10年上升0.32度 市府推「植樹降溫」

台中市持續推動「都市降溫全民植樹計畫」，由公務機關盤點公有閒置空間，鼓勵企業落實社會責任，公私協力於公有場域種植樹木，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。