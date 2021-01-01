麗寶跨年演唱會湧1萬5千人倒數看煙火 今晚還有1場

因應防疫，台中麗寶跨年演唱會昨晚控制人數3萬人以下，在晚上12點倒數前，有1萬5000人到場參加，眾人一起大喊「5 4 3 2 1」後，正式進入2021年；今天元旦晚間麗寶還有一場演唱會，同樣控制人數3萬人以下，今天傍晚5時開放入場，晚間8時開唱。

「台中麗寶跨年演唱會卡司堅強，由5566開場、Leo王、novvy、江靜、安心亞、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、張庭瑚等，最後由性感女神安心亞一起倒數跨年，還有頑童MJ116壓軸嗨翻新年。今年也首次嘗試270度全景煙火，包含觀眾視角的三大面景觀煙火，全場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場震撼，驚艷不斷。

麗寶樂園渡假區表示，跨年演唱會現場，多位人員於管制點嚴格控管人員入場，除了要確認參加人員皆完成實聯制填寫，還須經過紅外線體溫感測儀、噴酒精才可進場，最高僅開放3萬人進入活動管制範圍，且需全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食。

麗寶樂園渡假區說，今天元旦還有一場演唱會，傍晚5點開放入場，卡司有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，還有壓軸的蕭敬騰，也歡迎民眾在線上收看，今晚8點至晚間11點，敬請鎖定中天綜合台、中天娛樂台、中視以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播；更多活動訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢https://www.lihpaoresort.com。