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彰化補不到烏魚 漁民損失200多萬年終獎金

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化線西鄉塭仔漁港多是小船，大都只能在沿海捕撈烏魚。圖／賴清美提供
彰化線西鄉塭仔漁港多是小船，大都只能在沿海捕撈烏魚。圖／賴清美提供

彰化線西鄉漁民每年冬至前後出海捕撈烏魚，但今年受天候影響，出海機會受限，加上彰化沿海烏魚數量不如以往，有的漁民今年下來只補了2、3百尾，損失慘中，即便已是烏魚季尾聲，今天仍有漁民趁著海天下南下在拚一波，希望多少貼補年終獎金。

被稱為烏金的烏魚，向來被漁民當作年終獎金，線西鄉塭仔漁港以販售現捕魚貨出名，前幾年野生烏魚大豐收，但今年在地漁市裡只見少量的烏魚，彰化縣議員賴清美今天到塭仔漁港了解狀況，她指出，今年冬至前後因風向不佳，時不時就是7、8級強風，不利出海，要不就是中部地區沒有魚群，在地漁民甚至要到台中港向同業買貨回來當地賣，台中漁民則還遠到新竹捕烏魚。

「30年來不曾碰到這樣的慘況。」賴清美說，有漁民前幾年捕撈烏魚達2萬多尾，今年年只有幾百尾，兩年相差了2百多萬年終獎金。雖然在地的養殖烏魚技術也很好，但野生烏魚物以稀為貴，若去年較頂級的12兩烏魚子產地價3800元來看，今年至少漲1成，價格超過4千元。

彰化漁會總幹事陳諸讚表示，今年中部烏魚量少，集中在東北部、大陸地區，主要是每2、3天鋒面就來一下，在地漁民大都是小船，無法出海也跑不遠，先前有有漁民專程到馬祖補回了4、5千尾，但相較小尾，品質沒有以往好，但現在已是尾聲，想拉尾盤恐有難度。

但今年養殖烏魚產量穩定，彰化漁會也降價銷售，陳諸讚說，頂級烏魚子禮盒每盒兩付8兩為1200元，每盒兩付10兩的烏魚子1600元，每盒兩付量12兩的烏魚子為2100元，都比去年便宜便宜100元。

彰化線西鄉塭仔漁港這幾天烏魚數量有限，價格比以往高。圖／賴清美提供
彰化線西鄉塭仔漁港這幾天烏魚數量有限，價格比以往高。圖／賴清美提供
彰化線西鄉塭仔漁港今年捕獲烏魚數量有限，縣議員賴清美到場關心。圖／賴清美提供
彰化線西鄉塭仔漁港今年捕獲烏魚數量有限，縣議員賴清美到場關心。圖／賴清美提供

漁民 冬至

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