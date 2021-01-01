樂湖食（實）物銀行缺副食品 原來長者最愛這一味

歲末年終，公益團體紛紛寒冬送暖，彰化縣溪湖鎮樂湖食（實）物銀行為籌辦元月19日活動，近日到機關團體宣導，目前米、麵等主食足夠，蔬菜等生鮮副食需要經常補充，長者最愛吃的沙琪瑪可以多捐。

樂湖食（實）物銀行今天表示，民眾很有愛心，白米、麥片、麵條與速食麵等主食數量充足，水果和麵包也有善心商行定期捐贈，較缺乏的是蔬菜及副食品，特別是生鮮蔬菜不耐存放，又最近可能菜價高，捐來的即被送出，弱勢民眾和家庭斷斷續續食用生鮮蔬菜。

長者喜歡香軟的副食品，沙琪瑪很受歡迎，但數量有限，不少長者滿懷期待到食（實）物銀行，看見沙琪瑪貨架空了，難掩失望地詢問「什麼時候有？」因此食（實）物銀行到湖北國小等機關學校團體宣導時，都提及長者要吃容易咀嚼的食物，民眾不妨多捐一些口感軟，最好不黏牙的副食品給長者和小朋友食用。

樂湖食（實）物銀行去年（2020）4月成立，常向「前輩」二林鎮樂林食（實）物銀行學習和合作，分享推動經驗也分享食物。經營8個月，樂湖食（實）物銀行發現「自助、人助、天助」，每次遇到困難，總有善心人士和企業及時伸出援手，化解物資不足的難題。