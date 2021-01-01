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台中平均每10年上升0.32度 市府推「植樹降溫」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
豐興鋼鐵植樹現勘。圖／台中市低碳城市推動辦公室提供
豐興鋼鐵植樹現勘。圖／台中市低碳城市推動辦公室提供

台中市持續推動「都市降溫全民植樹計畫」，由公務機關盤點公有閒置空間，鼓勵企業落實社會責任，公私協力於公有場域種植樹木，2019年有8家企業響應，包含豐興鋼鐵、福壽、廣源造紙、長泓能源、明昌、味全台中廠、亞洲大學、台積電，藉此增加綠化空間。

台中市低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉表示，8家企業除響應植樹，也配合市府節能減碳及空汙改善政策，汰換舊電器設備為綠能發電系統，例如廣源造紙建置太陽光電裝置容量499.2瓩（kW），並植樹造林3公頃，減碳量達389公噸；台積電第一階段將於台中都會公園、后里森林園區、十四期重劃公園綠地、豐原第六公墓等4處，種植共1054棵樹木，減碳量達19公噸。

黃晴曉強調，豐興鋼鐵將重油加熱爐改為天然氣，並汰換節能燈具等，減碳量2860公噸；味全台中廠則搭建裝置容量約602kW的太陽能發電系統，並推動燃油改天然氣、冰水主機及汰換節能燈具等，減碳量51.5萬公噸；長泓能源建置太陽光電裝置容量680 kW，減碳量437公噸，各大企業齊心為城市降溫而努力。

台中低碳城市推動辦公室表示，根據中市熱島調查分析，近30年來中市平均每10年上升0.32度，略高於全台平均0.24度，尤以工業區、人口密集區氣溫明顯偏高，市府基於「先公後私」原則，已指示各機關新設或改建公共建築時，加強綠美化設計，持續鼓勵企業認養種樹，善盡社會責任，全民一同淨化中市空氣品質，達到降溫之效。

廣源造紙屋頂太陽光電。圖／台中市低碳城市推動辦公室提供
廣源造紙屋頂太陽光電。圖／台中市低碳城市推動辦公室提供

減碳 台中市 綠美化

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