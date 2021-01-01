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人都跑來這裡！台中萬和宮香客點燈安太歲現人潮
台中市萬和宮今天開始受理植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，首日一早就吸引信眾排隊申辦，信眾不僅為全家大小求平安，也有信眾替車子、寵物安太歲。
萬和宮董事長蕭清杰、常務事陳阿水、常務監事簡萬水等人，今天一早到申辦地點萬和宮萬和文化大樓二樓禮堂關心作業流程。蕭清杰說，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗是萬和宮重要祈安活動，現場共安裝12部電腦因應，今天先啟用六部，上午8時受理，一大早數十名信眾即湧入，排隊等候，志工及工讀生熱心服務、解說。
蕭清杰說明，萬和宮的光明燈及文昌燈，均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位。萬和宮點燈及安太歲費用均未調漲，其中安太歲維持每人100元。據統計，萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，年年增長。
留美的廖姓女子說，她的愛貓曾發生從住家4樓天井墜地意外，經送動物醫院急診花了6000多元醫藥費，得知寵物也能安太歲，立馬到萬和宮為愛貓安太歲，後來貓咪平安無事，現在她每年都替愛貓安太歲、植斗，也點光明燈。
林先生分享，他是幾年前開車時，遭酒駕的車輛撞傷骨折，復健近半年才好，有一陣子不敢開車上路，直到家人幫車子安太歲，感覺有神明保佑，安心不少，才敢開車上路，從此每年都幫愛車安太歲。名字，就依據家人對車子的稱呼叫「小銀」，出生日期寫的是出廠年份。
蕭清杰說，萬和宮開春祈福活動，元月26日上午庚子鼠年謝斗法會，及2月21日辛丑牛年植斗法會，2月6日邀書法名家揮毫寫春聯贈送鄉親，除夕夜晚間11時關廟門，11時15分開廟門。元宵節晚間八時配合台中市文化局「台中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩。
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