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影／合歡山上遊客如願賞日出雲海 個個高呼「好美」

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山迎曙光活動今天早上車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／松雪樓提供
合歡山迎曙光活動今天早上車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／松雪樓提供

南投縣今年清境跨年雖取消，但合歡山迎曙光活動依未受影響，仁愛分局指出，今天早上武嶺觀賞日出車輛在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里、一度回堵至翠峰派出所前，警方在零度低溫下徹夜疏導交通，忙翻到早上9點才陸續疏導完畢，目前武嶺交通順暢。

2021元旦迎曙光活動，台灣平地賞日出景點多數因雲層太厚而敗興而歸，元連續假期第一天，清境及武嶺跨年及觀賞日出遊客、車潮從昨深夜11時許開始湧入，警方初估：「今年遊客暴增，人潮較往年增加四成，上看2000車次。」

合歡山松雪樓指出，不少遊客賭上山看雪觀日出，但山區因為水氣不足，但兩天都沒有降雪，但路旁只見霧淞，幸運的是，這幾天合歡山區放眼望去都是滿滿的雲海，停車場車輛早已滿到路邊，觀景平台萬頭鑽動，賞曙光遊客找不到停車位，乾脆在路邊賞日出，清晨6點多奇萊連峰雲霞透出曙光之時，遊客驚呼：「哇！好美！」

遊客互道新年快樂並指出，今年受肺炎疫情肆虐，大家都不能出國觀光，雖沒能遇到合歡山入冬第一場雪，但能看到元旦第一道曙光，在高山雲海之上，欣賞到壯闊的日出，感覺很幸運值得，祈祝2021年會更好。

合歡山迎曙光活動今天早上車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／松雪樓提供
合歡山迎曙光活動今天早上車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／松雪樓提供
合歡山迎曙光活動今天早上車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／松雪樓提供
合歡山迎曙光活動今天早上車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／松雪樓提供
迎接2021第一道曙光，合歡山上山車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／讀者提供
迎接2021第一道曙光，合歡山上山車潮在四點多起達到最高峰，一路綿延約15公里，大家直呼日出雲海好美。圖／讀者提供

合歡山 武嶺 清境

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