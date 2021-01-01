彰化元旦升旗規模縮為十分之一 戶外表演全戴上口罩

彰化縣慶祝中華民國110年元旦升旗典禮取消民眾入場觀禮，原本線上報名超過2千多人報名，彰化縣府也準備3千個大佛束口袋準備分送民眾，但因應新冠肺炎疫情升高，避免人潮群聚，改為在縣府前廣場線上直播，今早只有385人到場參加，規模大為縮減，原訂漫遊古蹟健行活動，將視疫情狀況擇期再行辦理。

典禮在縣府廣場舉行，有展演活動及升旗典禮， 除了各級民意代表還有社區、學校、農漁會代表參加，所有人包括表演者都戴上縣府特製的Q版大佛口罩，民眾則透過縣長臉書、花現彰化縣政府臉書及全縣有線電視的第3台公益頻道收看升旗典禮。

彰化縣長王惠美發表談話特別感謝過去一年防疫英雄站在最前線，以及所有人在防疫期間的配合，大家共同為這塊土地付出，造就了最溫暖、最幸福的彰化。

對於任期已經過二年，王惠美也保握機會，細數過去縣政建設等亮點，她表示，縣府已完成許多不可能的任務，包括延宕多年的清水岩溫泉露營區終於順利OT委外，投資1億3仟萬元的彰化縣生態教育中心白色海豚屋，也在去年8月正式對外開放，縣府同仁的努力，彰化局處業務推動共獲中央108項首獎肯定，並推出36項全國首創。

她強調，雖然腳步不曾停歇，但彰化的未來發展仍面臨瓶頸，外在環境的轉變，讓過去10年彰化人口數從131萬下降到126萬，其中青壯年人口占極大比例，導致彰化競爭力逐漸的衰退，這是警訊也是轉機，也讓縣府未來努力的目標與方向更清楚、更明確，將更積極推動與年輕人返鄉及在地發展等相關政策。