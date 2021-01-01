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影／紫南宮7公里長長人龍再現 人人戴口罩領元旦錢母

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供

元旦一早的南投竹山紫南宮就人潮湧動，來自全省的信眾不但將附近停車場塞滿，人龍從清晨就一路排了7公里長，大家安靜地等待領錢母的時刻，來自彰化的林姓男子說，「前天晚上11時就來排了，謝謝大家給他的溫度，讓他一點不感覺冷，終於排隊生平的第二個元旦錢母。」

紫南宮龍轉好運廣場前，廟方工作人員在警方的配合下，宣導大家戴口罩，禁止飲食，遵守社交距離，但6萬人的熱情還是排了7公里，從基隆趕來的一家人，林太太表示這是全家第8年元旦來排錢母，感謝紫南宮的溫心安排，今年早早就拿到號碼牌，拿到今年的新製的牛年銀錢母，，不用辛苦地冒著低溫徹夜排隊， 也祝大家新年快樂。

主委莊秋安表示，今年元旦大家都是「贏家」，不問先來後到一律只發放銀錢母，且強調元旦只要上午11點前排進隊伍的民眾，一定領得到，未來廟方也會研究新的發放方案，包括生日或身分證尾數的特殊做法，讓更多信眾都有機會拿到牛年錢母。

莊秋安說，去年整年全球陷入疫情的侵襲，但紫南宮土地公婆得到大家的愛戴，雖略減少1、2%，仍維持全年700萬人的參香，今年排隊領牛年元旦錢母的民眾，感覺上並沒有減少，但現場會配合宣導民眾保持社交距離，減少群聚的危險，希望大家要拉開間隔，做好自我禦寒及防疫的準備，會一路發到上午11點結束。

南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供

南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供

南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。 圖／廟方提供

南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，主委莊秋安親手發給元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，主委莊秋安親手發給元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，主委莊秋安親手發給元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，主委莊秋安親手發給元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長，排在第一位的彰化林姓男子，終於等生平第二個元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長，排在第一位的彰化林姓男子，終於等生平第二個元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，主委莊秋安親手發給元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，主委莊秋安親手發給元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長，排在第一位的彰化林姓男子，終於等生平第二個元旦錢母。記者黑中亮／攝影
南投竹山紫南宮清晨人潮湧動領錢母，人龍一路排了7公里長，排在第一位的彰化林姓男子，終於等生平第二個元旦錢母。記者黑中亮／攝影

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