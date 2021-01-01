彰化縣唯一元旦升旗健行 溪州鄉民牛年環保造型吸睛
約1000名民眾今天上午到溪州鄉公所廣場，參加彰化縣唯一照常舉辦的元旦升旗親子健行，100對親子創意環保造型裝扮走完全程，鄉公所正收集參加健行民眾的貼紙，統計獲得貼紙張數最多的前10名，將致贈禮券和獎品。
報名溪州鄉元旦升旗親子健行的民眾約1600人，鄉公所發給紀念T恤，受到疫情及寒流的雙重影響，實到約1000人。鄉公所按照表訂行程，參加者戴口罩、量測體溫後進場參加升旗典禮，結束即千人出發走到溪州后天宮和溪州公園，蓋兩個戳章，可回來兌換宣傳品。
親子環保造型競賽最高額禮券3000元，依序是第二名2000元、第三名1000元，參加者挖空心思裝扮，為了迎接辛丑年，幾乎都以牛造型亮相，不是乳牛就是水牛的模樣，講究的從頭穿到腳，牛模牛樣，簡易的戴牛頭帽，還有戴自製芝加哥公牛隊的紙箱牛頭，都以可愛掛帥，讓投票民眾難以選擇。
鄉長江淑芬感謝鄉民過去一年協助推動鄉政，期勉新的一年在既有基礎上共創新局，特別是做好防疫，擺脫疫情困境向前行。鄉代會主席張語珊參加活動時表示，將繼續監督鄉政，跟鄉民伙作邁向更好的生活。副縣長洪榮章代表縣長王惠美到場致意，立法委員謝衣鳳也指派服務處主任祝福鄉民有美好的新年。
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