彰化縣唯一元旦升旗健行　溪州鄉民牛年環保造型吸睛

約1000名民眾今天上午到溪州鄉公所廣場，參加彰化縣唯一照常舉辦的元旦升旗親子健行，100對親子創意環保造型裝扮走完全程，鄉公所正收集參加健行民眾的貼紙，統計獲得貼紙張數最多的前10名，將致贈禮券和獎品。

報名溪州鄉元旦升旗親子健行的民眾約1600人，鄉公所發給紀念T恤，受到疫情及寒流的雙重影響，實到約1000人。鄉公所按照表訂行程，參加者戴口罩、量測體溫後進場參加升旗典禮，結束即千人出發走到溪州后天宮和溪州公園，蓋兩個戳章，可回來兌換宣傳品。

親子環保造型競賽最高額禮券3000元，依序是第二名2000元、第三名1000元，參加者挖空心思裝扮，為了迎接辛丑年，幾乎都以牛造型亮相，不是乳牛就是水牛的模樣，講究的從頭穿到腳，牛模牛樣，簡易的戴牛頭帽，還有戴自製芝加哥公牛隊的紙箱牛頭，都以可愛掛帥，讓投票民眾難以選擇。