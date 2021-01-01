台中偏遠區「小黃公車」受好評 黃1至黃8路線隨招隨停

台中市廣受民眾好評的「小黃公車」提供免費搭乘、部分路段隨招隨停的便捷服務。2021年起由飛狗車隊、台灣大車隊承接，其中，飛狗車隊公司承接黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線；台灣大車隊公司承接黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，繼續提供偏郊地區優質服務。

交通局長葉昭甫表示，小黃公車服務偏郊地區已建立好口碑，吸引許多服務優良的計程車客運業者投入服務，因年度契約重新招標，今年起由「飛狗車隊」取得黃1路至黃4路小黃公車營運權；飛狗車隊從台中開辦小黃公車以來，持續展現照顧偏遠地區、服務偏鄉民眾的熱忱，年年競標取得營運路線。

葉昭甫表示，黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線從2018年開始經營，2019年起陸續增加黃3至黃8路線，過去都是一個路線一個標案，業者興趣缺缺，去年整合區域路線變成一個標案，方便計程車隊車輛調度，也增加業者投標意願。

2021年台中市小黃公車「黃5路至黃8路線」首度由全台計程車隊規模最大的台灣大車隊公司取得營運權，台灣大車隊在新竹市、屏東縣也是既有的小黃公車服務業者，將延續經驗提供中市民眾高品質服務。

葉昭甫表示，各路線營運業者即日起可電話預約，民眾在搭乘前日預約一定搭得到，預約人數如果超過一輛計程車搭載上限，車隊也將機動加派服務車輛；「黃1路至黃4路」飛狗車隊預約電話（04）22878888；「黃5路至黃8路」台灣大車隊預約電話（04）22591918，預約時間為上午8時至下午5時。

交通局要讓市民方便辨識小黃公車，以車身貼紙顏色區分營業區域，豐原區是「水藍色」、東勢與新社區為「墨綠色」、太平、霧峰、大里、烏日區則為「紅色」，並設置站牌或於既有站牌張貼乘車資訊貼紙，提供民眾各路線經過的重要站點、業者叫車電話和各路線編號及起迄點資訊。

葉昭甫指出，台中「小黃公車」是照顧偏遠地區居民，今年將逐步增加海線地區及部分山線地區的小黃公車路線，補足原縣區公車不足或因道路狹小而無法提供公車服務的情形；未來市府也將積極向中央爭取補助，提供偏鄉長者、行動不便者及學童更好的交通服務。