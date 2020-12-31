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8萬張摸彩券試手氣 彰化市跨年晚會線上摸彩好熱烈

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
在防疫升級及寒流來襲下，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，但表演者仍冒著寒風，賣力演出。記者劉明岩／攝影
在防疫升級及寒流來襲下，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，但表演者仍冒著寒風，賣力演出。記者劉明岩／攝影

在防疫升級及寒流來襲下， 彰化市長林世賢緊急決定，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，摸彩也採直播，但仍有許多民眾守在管制圈外，冒著寒風欣賞表演，據市公所表示，到晚間11時，抽籤箱已投下至少8萬張摸彩券，十分熱烈，大家都期待由市長主持開出大獎 。

彰化市今晚的跨年晚會 ，邀請到曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒（五月天師弟）等年輕藝人到場施展歌藝，並將陪市長林世賢一起倒數跨年，在新的一年「牛轉乾坤 」。

除了藝人之外，還包括由社區、學校、舞團輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等，雖然防疫為重，形式改為民眾不必到現場，儘管寒風凜冽，但表演者都賣力演出，許多民眾就算不能進場，仍守在場外欣賞，更多民眾則透過線上直播欣賞，體驗難得的線上跨年活動。

民眾期待的摸彩活動，由於今年的獎品十分豐富，有gogoro電動機車（買菜車）、55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、萬元禮劵、自行車等，採線上摸彩，很多民眾從晚間6點半進前到會場投抽籤箱，卻仍未離去，守在現場等現場開獎，據市公所表示，民眾技摸彩券異常熱烈，到晚間11時，已投入超過8萬張摸彩券，期待有好手氣摸到大獎。

晚會壓軸的摸彩節目，是於1日凌晨，由林世賢市長親自主持，凡是幸運中獎者的名單會同時公布在彰化市公所網站以及「林世賢-百年大計　彰化新生」的粉絲專頁上，並於110年1月底前，前往市公所社會課領取獎品。

在防疫升級及寒流來襲下，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，摸彩也採直播，但仍有許多民眾守在管制圈外，冒著寒風欣賞表演。記者劉明岩／攝影
在防疫升級及寒流來襲下，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，摸彩也採直播，但仍有許多民眾守在管制圈外，冒著寒風欣賞表演。記者劉明岩／攝影
在防疫升級及寒流來襲下，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，摸彩也採直播，許多民眾到場將摸彩券投入摸彩箱，希望摸到大獎，到晚間10時估計已投入7萬張摸彩券。記者劉明岩／攝影
在防疫升級及寒流來襲下，今晚在彰化火車站前的2021年跨年晚會改線上直播，不開放民眾進場，摸彩也採直播，許多民眾到場將摸彩券投入摸彩箱，希望摸到大獎，到晚間10時估計已投入7萬張摸彩券。記者劉明岩／攝影

跨年 疫情 新冠肺炎

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