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夫腦傷新住民妻撐家計 慈濟送暖修老房

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
近50位慈濟志工與慈濟營建處這兩天不畏寒風，幫小璇一家進行屋瓦淘汰換新工程，希望在冷氣團來襲時，老房子可以頂得住寒風。圖／慈濟提供
近50位慈濟志工與慈濟營建處這兩天不畏寒風，幫小璇一家進行屋瓦淘汰換新工程，希望在冷氣團來襲時，老房子可以頂得住寒風。圖／慈濟提供

彰化縣員林市的新住民小璇(化名)，因丈夫工作意外嚴重腦傷癱瘓，她只能獨自照顧二名幼女和丈夫，住在破舊的老房子，慈濟志工在歲末頂著寒風幫她們一家修繕老房子，讓她在溫暖中更有勇氣迎接新的一年。

近50位慈濟志工與慈濟營建處這兩天不畏寒風，幫小璇一家進行屋瓦淘汰換新工程，希望在冷氣團來襲時，老房子可以頂得住寒風。

越南新住民小璇現在得照顧腦傷癱瘓的丈夫及二幼女，其中次女還是唐氏寶寶，在經濟與心靈經常很煎熬下，幸好慈濟基金會有給予補助，讓小璇能過熬過灰暗期，現在也在素食自助餐館工作。

慈濟志工張麗君也常前往關懷小璇，也鼓勵她要培養女兒學習生活自理、或分擔家務，讓小璇教會小女兒洗碗、掃地、收衣服等，能為小璇分憂解勞。員林市代表吳正彥與里長林張阿賞也協助小璇申請低收入戶，讓小璇在困境中不孤單。

近50位慈濟志工與慈濟營建處這兩天不畏寒風，幫小璇一家進行屋瓦淘汰換新工程，希望在冷氣團來襲時，老房子可以頂得住寒風。圖／慈濟提供
近50位慈濟志工與慈濟營建處這兩天不畏寒風，幫小璇一家進行屋瓦淘汰換新工程，希望在冷氣團來襲時，老房子可以頂得住寒風。圖／慈濟提供

慈濟 新住民

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