開車族注意！元旦連假不想塞在台中高鐵站區？看這裡

台中市警局烏日分局今天說，110年元旦3天連續假期即將到來，台中市烏日分局預期將有大量返鄉、觀光人車潮湧入高鐵台中站區及周邊道路，設有「行車流暢中心」， 運用路口監視器掌控重要路口行車狀況，一遇壅塞立即指派警力疏導，也請民眾配合。

烏日分局分析，民眾進出高鐵站區行車動線以經中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，交通尖峰期經常壅塞、回堵，連動造成高鐵台中站區周邊道路壅塞，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場進出。若搭乘計程車遇違規攬客，請立即撥打110報案，以確保本身安全及權益。

烏日分局說明，高鐵台中站實施接送客分流措施，其中2樓為送客專用，送親友到車站搭車的車輛，一律在站區一路2樓下客專用區臨停；站區一路1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客，建議提前抵達高鐵站區的車輛可免費暫停高鐵特約停車場(嘟嘟房)30分鐘，等親友到達載客區時再前往接客，切勿在周邊道路臨停，以免受罰。