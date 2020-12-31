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跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

台中跨年晚會線上直播 部份民眾到場被勸離

中央社 / 台中31日電

台中跨年晚會因應防疫需求，改為線上直播，不開放民眾入場，晚會由蕭敬騰開場，台中市長盧秀燕與民眾一起倒數迎接新年，今天下午仍有民眾到場，都經警方與志工柔性勸離。

台中市政府舉辦的「犇向幸福！2021台中跨年夜」水湳中央公園場改為線上直播，不開放民眾入場，今晚7時由蕭敬騰率獅子LION、田馥甄、林宥嘉、周蕙、周湯豪、閻奕格等卡司接力演唱，透過網路、電視等轉播平台，而盧秀燕也將於倒數時刻陪民眾一同跨年，迎接2021年的到來。

台中市新聞局指出，考量防疫需求，市府審慎戒備，今天第一階段中午12時至下午4時進行會場周邊彈性管制，避免人潮聚集，下午4時至翌日凌晨2時周邊道路與區域進行人車管制，包括凱旋路、敦化路等，都禁止人車進入。

雖然跨年晚會不開放民眾進場，現場仍動員60名警力在場管制，警方指出，還是有零星民眾在管制區外停留，部分在中央公園散步的民眾也好奇在附近駐足，都由員警及工作人員柔性勸離。

台中市新聞局表示，雖然中科路與大鵬路開放車輛通行，但會場側的人行道仍維持適度管制，不能停車逗留，請民眾配合交通指揮減速通過，維持行車安全。此外，為避免人潮聚集，且近日受氣候影響陣風過大，水湳中央公園場取消煙火施放。

跨年晚會 台中市 直播

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