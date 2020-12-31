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歲末愛心噴發 埔鹽國中園遊會義賣結餘捐作公益

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽國中舉辦歲末義賣園遊會，淨所得捐給公益機構。 圖／埔鹽國中提供
彰化縣埔鹽國中舉辦歲末義賣園遊會，淨所得捐給公益機構。 圖／埔鹽國中提供

彰化縣埔鹽國中今天下午舉辦歲末義賣園遊會，全校師生捐出物資交給特教學生經營跳蚤市場，一、二年級各班同時設攤賣小吃和手工藝品，扣除成本後捐給慈善機構，學校初估今天義賣淨所得至少3萬元，希望捐出幫助弱勢民眾。

埔鹽國中輔導室每年配合12月國際身障者日，規畫系列有關身障者的校內關懷與啟發活動，歲末義賣園遊會一連舉辦近20年，今年也不例外，主題定為「2020.愛你愛你.愛心環保義賣園遊會」，特教老師販售特教班學生的手作飾品和餅乾，特教班學生義賣全校師生捐出的物品，學校鼓勵學生自製食品和手工藝品，各班除了炸雞、關東煮，也自製飲料、手工甜點、手沖咖啡。

校長石興銓表示，歲末義賣園遊會越來越多的班級參加，今年普通班和特殊班合計17個班級設攤，學生創意無限，各種自製美食與益智遊戲吸引同儕聚集同樂，學校倡導環保，鼓勵學生自備餐具；園遊會結束後，各班計算收入，扣除成本之後捐給公益單位，目前概估淨所得至少3萬元。

雅頓國際時尚公司與達德商工共同設攤舉辦義剪，很多學生修剪頭髮過新年，華山與世界展望會也派員到場宣導公益，把關懷獨老與弱勢兒童的理念傳播到校園。

義賣 身障者

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