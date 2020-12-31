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來賓跑到「全家」鄉長跑到「全聯」埔心國中路跑好歡樂
今年是2020年最後一天，彰化縣埔心國中依循傳統舉辦年終越野路跑，學生吃過午餐和休息一個半小時，到運動場集合暖身，分6組出發，全程3公里，鄉長張乘瑜、鄉農會總幹事張旗聞等人在起跑點陪跑30公尺，學生每組第一名可獲贈自行車，前20名參加摸彩。
埔心國中年終越野路跑由體育班學生帶動暖身，學生穿長袖長褲運動服，體育班學生穿長褲短袖運動服，司令台上的鄉長張乘瑜、鄉農會總幹事張旗聞等人都穿厚夾克，對照之下，果然少年體力強健。做完暖身運運動，學生分組到舊校門出發。
校長黃森明說，埔心國中年終越野路跑的歷史長達40年以上，今年再度分為6組，國一到國三的男、女生分組，分批出發，繞著學區跑6條不同路線，每組第一名可獲贈自行車，前20名參加摸彩，獎品都由地方人士贊助，自行車合計25輛，摸彩品都是學生喜愛的，例如藍芽喇叭，縣議長謝典林贈送一部空氣清淨機給學校。
每組學生出發，來賓陪跑，大多數來賓陪跑到30公尺處的「全家」超商，鄉長張乘瑜承諾陪跑到500公尺外的「全聯」超市，一字之差，張乘瑜真的跟著學生跑；捐贈兩輛自行車的埔心國中校友會理事長許增鏞騎越野車跟全程。油車社區發展協會中途設站贈送香蕉和礦泉水補充體力，埔心鄉代會副主席謝新春也來加油，讓學生越野路跑活動輕鬆又快樂。
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