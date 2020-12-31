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台中麗寶跨年雙演唱會採人數管控再下修 管制在3萬人內

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中麗寶跨年雙演唱會採人數管控，今天宣布現場管制3萬人以下，參加者要全程戴口罩。圖／民眾提供
台中麗寶跨年雙演唱會採人數管控，今天宣布現場管制3萬人以下，參加者要全程戴口罩。圖／民眾提供

台中麗寶跨年演唱會採人數管控人數，昨晚說要管控在4萬人以下，今天再度下修，今晚和明晚的演唱會場，管制人數在3萬人以下。

台中麗寶跨年雙演唱會配合中央公布「跨年等大型集會活動防疫五大原則」推出高規格防疫，演唱會活動現場人數下修，晚會活動現場限制在3萬人以下，必須嚴格配合防疫措施，包括實聯制、量體溫、全程佩戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，若不配合將不開放進入活動區域。

麗寶樂園渡假區表示，全力配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，兩天的跨年演唱會活動，所有參加人員都須使用QR CODE填寫實聯制表單，並堅守防疫五原則，包含「全程戴口罩、禁食及現場不得販售飲食」、「提高公廁清消頻率」、「室內場域採實聯制無站票」、「民眾須隨身帶手機」、「正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動」，全場域防疫滴水不漏，持續打造安心、安全的活動環境。

台中麗寶跨年雙演唱會最高開放3萬人進入活動管制範圍，在麗寶Outlet Mall前停車場設置管制區域，並規劃管制點，民眾要先完成實聯制填寫，量體溫、消毒雙手後才可進入管制範圍，且需全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食；若民眾為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），也提醒不得參加活動，違反相關防疫規範者，請衛生主管機關依法處理。

麗寶樂園渡假區指出，連續兩天的晚會分別為12月31日晚上6點開放入場、1月1日傍晚5點開放入場，考量天氣寒冷，請民眾注意自身保暖，也歡迎民眾在線上收看。

台中麗寶跨年雙演唱會採人數管控，今天宣布現場管制3萬人以下。圖／民眾提供
台中麗寶跨年雙演唱會採人數管控，今天宣布現場管制3萬人以下。圖／民眾提供

演唱會 跨年 口罩

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