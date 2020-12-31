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彰縣公共自行車轉換系統 借還車將更方便

中央社 / 彰化31日電

彰化縣的公共自行車將從原先的YouBike更換成MOOVO系統；縣府指出，新的公共自行車系統採取電子圍籬和GPS車輛定位，借還車更方便，也會以簡訊電話通知民眾轉換註冊資料。

彰化縣公共自行車現在用的是YouBike，系統在民國103年建置，在彰化市、員林市以及鹿港鎮設有68個租賃站、1650輛自行車，彰化縣政府和業者的合約將在110年1月6日終止，彰化縣政府今天開記者會，宣布由運點科技股份有限公司取得3年的營運權。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬指出，在建置新系統期間，原有的YouBike系統會持續到今年的6月30日，有關會員註冊的資料，YouBike系統會先把會員資料移交給縣政府，縣府會再以簡訊及電話方式詢問民眾是否願意把資料給新業者，直接使用新的公共自行車系統。

田飛鵬指出，新引進的MOOVO系統採取電子圍籬以及GPS車輛定位，搭配藍芽自行車架，站點沒有停車樁，後台藉由藍芽以及GPS監控自行車位置以及各站點租借車情形，民眾借還車更方便，建置的站點位置以及自行車數量比照原有的系統。

田飛鵬說，MOOVO系統的公共自行車租借費率與原有的YouBike相同，每15分鐘10元，不過新系統採用的是電動輔助自行車，民眾使用搭載電力設備的自行車較為省力，也會導入使用悠遊卡、一卡通以及手機掃碼租借的多元租借系統，方便民眾使用。

自行車 YouBike

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