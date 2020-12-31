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台中塭寮漁港設施不足 爭取500萬設浮動碼頭與雙軌吊車
台中市大安塭寮漁港長期設施設備不足，台中市議員施志昌今天會同台中市政府水利局、中市海岸資源漁業發展所、大安區漁民發展協會等單位到塭寮漁港會勘，施志昌表示，船隻太多與漁獲運送常出意外，希望能設置浮動碼頭與雙軌吊車；台中市海岸資源漁業發展所表示，明年將編列500萬設置，預計明年8月可進場施作。
施志昌表示，漁民常反映，捕魚回來已經是深夜，加上漁獲重，運送漁獲上岸時還必須爬樓梯，稍有不慎連人帶漁獲就會跌入海中相當危險，因此希望能設置雙軌吊車吊送漁具漁獲等；而塭寮漁港漁船眾多，港內船隻停靠位置不足，也希望海資所能設置浮動碼頭解決船隻停靠問題；另漁港內泥沙淤積嚴重，也期待可以進行清淤。
海資所表示，明年已編列500萬經費，會依議員與漁民建議設置雙軌吊車與浮動碼頭，目前工程期程預計3月進行委託設計，7月工程發包，如果順利8月可以進場施作；如後續有剩餘經費，便可為塭寮漁港進行清淤。
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