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中興新村音樂人辦公益音樂會 幫助南投弱勢兒少

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
1985音樂公寓將公益音樂會收入捐給南投家扶中心，幫助弱勢兒少。圖／南投家扶中心提供
1985音樂公寓將公益音樂會收入捐給南投家扶中心，幫助弱勢兒少。圖／南投家扶中心提供

今年公益勸募因為新冠肺炎疫情影響成效大幅縮水，南投縣中興新村文創聚落「1985音樂公寓」為帶動藝文活動，最近利用每周六舉辦公益音樂會，邀集民歌手羅吉鎮、台中二中、彰化高中、僑泰中學、雙十國中、光復國小等音樂班學生辦理小型公益音樂會，並義賣CD及卡帶幫助南投家扶中心

1985音樂公寓指出，1985年非洲衣索比亞發生嚴重飢荒，美國樂壇發起「四海一家」活動，這是首次跨國性援助，開啟國際人道救助的先例，也掀開1980年代歐美流行音樂蓬勃發展的契機，受其影響和感召，便以1985作為店名

1985店長曹子傑說，除以音樂會推廣公益，也把音樂帶進中興新村讓村子更精彩美麗；更捐出數百卷未拆封CD 及卡帶進行義賣，義賣所得累計為2萬2000元全數捐給南投家扶中心。

南投縣工作機會及學校都較少，偏鄉和偏遠地區升學選擇並不多，學生常得到台中就讀，就業選擇至外縣市工作，在地青年的發展空間限縮許多。縣議員張嘉哲說，1985音樂公寓透過實際行動回饋故鄉，期盼更多人參與愛心行列。

南投家扶中心主任魏季李說，南投縣兒少仍缺乏足夠的多元學習空間及技能培力環境，目前正進行興建「南投家扶兒少培力館」，希望透過複合式的多元發展平台間，幫助經濟弱勢兒少能有更多的學習、成長機會。

培力館軟硬體建置所需龐大經費，需要各界愛心持續協助才能完成，未來兒少培力館不僅是經濟弱勢兒少的夢想基地，未來也會是一個多元服務平台，讓孩子們拓展視野，造福更多南投兒少及在地縣民。

義賣 家扶中心 音樂會

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