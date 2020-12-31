落羽松細葉紛飛 彰化菁芳園調控變色有撇步
彰化平原今天預報最低氣溫攝氏10度，很多地區落羽松不是葉片乾褐，就是剩下枯枝，掀起台灣種植落羽松風潮的田尾鄉菁芳園落羽松轉色，綠橙黃相間，這波冷氣團風大颳落樹葉如滿天風絮，別有「風」情。
菁芳園園主巫鴻澤擔任田尾休閒農業協會理事長，提倡生活園藝。他說，了解植物生態即能掌握開花與落葉的要訣，很多落羽松種在路邊、旱地，菁芳園的落羽松有足夠水源，透過調控水分保持落羽松不快速轉色和葉片凋落。
氣溫偏涼冷，許多冬季花卉盛開，田尾休閒農業協會設計花藝添加新春喜氣，最令人矚目的是繡球花。巫鴻澤指出，花的顏色會受到土壤酸鹼質PH影響，土壤偏酸性種出來的花呈藍色，土壤中性讓花色呈現粉紅，土壤偏鹼則呈紅色，不同顏色花朵集合，搭配洋桔梗等在地花材美化環境，提升生活品味。
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