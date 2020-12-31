落羽松細葉紛飛　彰化菁芳園調控變色有撇步

彰化平原今天預報最低氣溫攝氏10度，很多地區落羽松不是葉片乾褐，就是剩下枯枝，掀起台灣種植落羽松風潮的田尾鄉菁芳園落羽松轉色，綠橙黃相間，這波冷氣團風大颳落樹葉如滿天風絮，別有「風」情。

菁芳園園主巫鴻澤擔任田尾休閒農業協會理事長，提倡生活園藝。他說，了解植物生態即能掌握開花與落葉的要訣，很多落羽松種在路邊、旱地，菁芳園的落羽松有足夠水源，透過調控水分保持落羽松不快速轉色和葉片凋落。