快訊

唐綺陽2021上半年12星座運勢出爐！ 桃花、工作、財運看過來

對決地方自治條例 政院下午宣布萊豬一致規範

落羽松細葉紛飛　彰化菁芳園調控變色有撇步

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
透過控制土壤、水分和陽光，可以調整花卉顏色。圖／彰化縣田尾休閒農業協會提供
透過控制土壤、水分和陽光，可以調整花卉顏色。圖／彰化縣田尾休閒農業協會提供

彰化平原今天預報最低氣溫攝氏10度，很多地區落羽松不是葉片乾褐，就是剩下枯枝，掀起台灣種植落羽松風潮的田尾鄉菁芳園落羽松轉色，綠橙黃相間，這波冷氣團風大颳落樹葉如滿天風絮，別有「風」情。

菁芳園園主巫鴻澤擔任田尾休閒農業協會理事長，提倡生活園藝。他說，了解植物生態即能掌握開花與落葉的要訣，很多落羽松種在路邊、旱地，菁芳園的落羽松有足夠水源，透過調控水分保持落羽松不快速轉色和葉片凋落。

氣溫偏涼冷，許多冬季花卉盛開，田尾休閒農業協會設計花藝添加新春喜氣，最令人矚目的是繡球花。巫鴻澤指出，花的顏色會受到土壤酸鹼質PH影響，土壤偏酸性種出來的花呈藍色，土壤中性讓花色呈現粉紅，土壤偏鹼則呈紅色，不同顏色花朵集合，搭配洋桔梗等在地花材美化環境，提升生活品味。

田尾鄉菁芳園落羽松正轉色，東北季風吹落細葉，別有一番「風」情。記者簡慧珍翻攝
田尾鄉菁芳園落羽松正轉色，東北季風吹落細葉，別有一番「風」情。記者簡慧珍翻攝

落羽松 冷氣團

延伸閱讀

元旦假期何處去？遊台中后里感受五感體驗

2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒

賞落羽松、藍天大景！ 新竹新埔「九芎湖九福步道群」悠閒散策指南

南投／清境農場及歐風民宿建築群 落羽松攝影點推薦

相關新聞

紫南宮已有民眾冒10度低溫排錢母 元旦11點前排進都有

南投竹山紫南宮元旦排牛年錢母，今年雖宣布規則有變，但前一天頂著10度的低溫，仍有數十位民眾開始排隊，希望能早點拿到今年的...

配合防疫！魚池鄉金龍山迎曙光 緊急喊停取消

因應全國疫情升溫、防疫等級提高，為維護鄉親健康與安全、減少群聚活動，魚池鄉公所鄉長劉啟帆上午宣布，明天元旦的金龍山迎曙光...

中興新村音樂人辦公益音樂會 幫助南投弱勢兒少

今年公益勸募因為新冠肺炎疫情影響成效大幅縮水，南投縣中興新村文創聚落「1985音樂公寓」為帶動藝文活動，最近利用每周六舉...

落羽松細葉紛飛　彰化菁芳園調控變色有撇步

彰化平原今天預報最低氣溫攝氏10度，很多地區落羽松不是葉片乾褐，就是剩下枯枝，掀起台灣種植落羽松風潮的田尾鄉菁芳園落羽松...

有電動輔助自行車喔！MOOVO系統將接手彰化公共自行車

彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預...

影／中市警年終大開獎 恭喜全台百位幸運得主獲獎

台中市警一分局有感於防疫期間，避免群聚，加強民眾的交通法治觀念及交通安全意識卻沒有防疫假，尤其本月1日交通新法修正上路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。