大甲廢地將綠美化 國產署和台中市合作打造休憩綠地

台中市大甲區中山路、新政路口約900坪國有財產署土地荒廢多年，環境髒亂，立委楊瓊瓔今天和台中市議員李榮鴻與國產署和台中市府等單位會勘後，國產署同意以綠美化方式，提供台中市政府或區公所代管，台中市政府建設局表示，將進行環境綠美化整理，提供附近居民舒適安全的活動空間，進而達到環境綠化效果及提升都市景觀品質。

大甲區中山路、新政路一帶地區屬住宅密集區，周邊綠地少，民眾下班想運動或帶小孩去散步幾乎無處可去，民眾抱怨，岷山里長林清良、朝陽里長王福吉整理資訊後，看上國產署荒廢多年的機二閒置空地。

岷山里長林清良表示，中山路、新政路為大甲區重要幹道，此區域也是人口較為密集、商業較為發達之區域，機二用地為早期空軍油庫用地，20多年前廢棄後乏人管理，土地早已雜草叢生，希望透過立委楊瓊瓔及市議員李榮鴻協助爭取用地及經費，將約900坪的機二用地拆除外牆後，建置綠地型態。

李榮鴻說，900坪空地閒置這麼久很可惜，已協調市府建設局爭取經費重整綠地，不過該塊土地所有權為國產署，因此他找上立委楊瓊瓔協助溝通。

國產署中區分署趙子賢分署長指出，大甲區中山路、新政路口機二用地為現有的閒置國有空間，為增加城市綠地，讓周邊街道及市容更加美觀，由立委楊瓊瓔協調土地權屬國產署後，同意以無償方式提供綠美化使用，後續並交由台中市政府或區公所代管，同時建議後續由台中市政府完成都市計畫法定程序檢討變更為其他公共設施用地後，再依程序向國產署辦理無償撥用。