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有電動輔助自行車喔！MOOVO系統將接手彰化公共自行車

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車。記者劉明岩／攝影
彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車。記者劉明岩／攝影

彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車，站點及自行車費率不變，而首度採用的電輔車規劃費率為每15分鐘10元稍高，MOOVO系統將會導入能使用悠遊卡、一卡通與手機掃碼租借的多元租借系統。

彰化縣政府城觀處長田飛鵬表示，目前的YouBike1.0系統費率，四小時內每半小時10元，前30分鐘收費10元，縣府補助5元，4小時到8小時每半小時20元，8小時以上每半小時40元，MOOVO系統的一般自行車收費比照，而電動輔助車因搭載電力設備，騎乘較省力，規劃費率為每15分鐘10元。

至於會員註冊部分，考量個人資料保護問題，未來系統轉換期間，縣府將發送簡訊給彰化縣內完成YouBike會員註冊的民眾，以供民眾自行於網路上進行MOOVO系統註冊。

彰化縣政府從2014年起與微笑單車簽訂合約，提供YouBike1.0系統及車輛，7年合約1月6日到期，經縣府擬訂委託2021-2023三年營運計畫公開上網招標，經第二次共3家廠商評選後，由運點科技以3年約6000萬元取得委託營運契約，兩系統將有6 個月交接期，YouBike1.0系統及車輛由微笑單車持續營運至6月30日，MOOVO系統實際上路要到9月。MOOVO系統在3年契約滿後，車輛及相關個人資料均將歸彰化縣政府。

運點科技表示，MOOVO系統車輛與YouBike1.0系統車輛，最大特色在於MOOVO是採電子圍籬與GPS車輛定位，更搭配藍芽自行車架以規範停車區域(無停車樁)與停放整齊，與YouBike1.0停車樁固定場站不同。而MOOVO智慧運具的管理方式，可以大幅提升土地坪效，增加借還車的場域方便性，並且民眾在租借使用上，MOOVO將會導入能使用悠遊卡、一卡通與手機掃碼租借的多元租借系統，滿足民眾的使用習慣。

運點科技表示，MOOVO系統目前歐洲10多個城市合作，使用此一系統，目前台灣只有新北試辦，彰化縣是台灣第一個使用的縣市，所使用的單車均堅固耐用，配備齊全，安全性高。

彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車。記者劉明岩／攝影
彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車。記者劉明岩／攝影
彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車。記者劉明岩／攝影
彰化縣委託微笑單車提供的YouBike1.0系統及車輛，合約將到元月6日截止，將由MOOVO系統及車輛接手，為期3年，預定9月上路，計投入全新300輛電動輔助自行車及1350輛自行車。記者劉明岩／攝影

YouBike 自行車

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