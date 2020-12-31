紫南宮已有民眾冒10度低溫排錢母 元旦11點前排進都有

南投竹山紫南宮元旦排牛年錢母，今年雖宣布規則有變，但前一天頂著10度的低溫，仍有數十位民眾開始排隊，希望能早點拿到今年的新製的銀錢母，現場更早早有人放上簡便座椅站位置，而排在第一位來自彰化的男子，不願透露姓名則說，「去年就曾排隊銀錢母，覺得很靈驗，昨天晚上9點就來排了。」

見到紫南宮龍轉乾坤廣場開始有排隊人潮，廟方工作人員在警方的配合下，一一柔性勸導在場民眾不用排隊，強調只要在明天上午11點前排進隊伍，並且領到號碼牌，就一定可以領到錢母，不用這麼辛苦地冒著寒流低溫徹夜排隊。

主委莊秋安表示，往年元旦前大家漏夜排隊領錢母非常辛苦，因此今年討論後決定，由於寒流低溫來襲，加上疫情有變，不但取消12月31日排隊領錢母，強調元旦只要上午11點前排進隊伍的民眾，都一定領得到，而且不問先來後到一律只發放銀錢母，沒有特殊。