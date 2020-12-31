聽新聞
test
0:00 / 0:00
紫南宮已有民眾冒10度低溫排錢母 元旦11點前排進都有
南投竹山紫南宮元旦排牛年錢母，今年雖宣布規則有變，但前一天頂著10度的低溫，仍有數十位民眾開始排隊，希望能早點拿到今年的新製的銀錢母，現場更早早有人放上簡便座椅站位置，而排在第一位來自彰化的男子，不願透露姓名則說，「去年就曾排隊銀錢母，覺得很靈驗，昨天晚上9點就來排了。」
見到紫南宮龍轉乾坤廣場開始有排隊人潮，廟方工作人員在警方的配合下，一一柔性勸導在場民眾不用排隊，強調只要在明天上午11點前排進隊伍，並且領到號碼牌，就一定可以領到錢母，不用這麼辛苦地冒著寒流低溫徹夜排隊。
主委莊秋安表示，往年元旦前大家漏夜排隊領錢母非常辛苦，因此今年討論後決定，由於寒流低溫來襲，加上疫情有變，不但取消12月31日排隊領錢母，強調元旦只要上午11點前排進隊伍的民眾，都一定領得到，而且不問先來後到一律只發放銀錢母，沒有特殊。
莊秋安並說，配合中央防疫規定，考量疫情和寒流來襲，今年排隊領錢母的民眾，如果沒戴口罩的話，「很抱歉！不會發給你」外，現場會配合宣導民眾保持社交距離，減少群聚的危險，希望大家要拉開間隔，做好自我禦寒及防疫的準備，但上午的氣溫很低，最好不要提早來排隊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言