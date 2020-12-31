台中和平山區霧淞覆蓋 雪白美景好浪漫

入冬首波寒流報到，台中市和平區雖未下雪，但台7甲線30公里至59公里路段沿途的樹木枝葉上結滿霧淞，放眼望去一片雪白景象，宛如置身童話故事中，浪漫又美麗。

寒流來襲，台中市和平山區雖未下雪，但自昨晚至今天凌晨，樹木枝葉上結滿霧淞。當地居民表示，昨天晚上樹葉上就開始出現霧淞，今天上午起床，整個馬路沿線樹葉都被霧淞覆蓋，放眼望去，雪白色世界宛如置身童話故事般，相當美麗。太陽出來後氣溫回升，枝頭上的霧淞也融化了。

蔡姓居民今天上午前往梨山，上午7時，他在台7甲線30公里至59公里處發現沿線道路的樹木都被霧淞覆蓋。他表示，上一次見到這景象是在2018年，因樹木被霧淞覆蓋，山區呈現一片雪白世界。

台中氣象站主任柯俊賢表示，霧淞是一種在天氣寒冷地方出現的白色不透明晶體。臨近地表水的地方，由於水從湖面蒸發，在空中形成水霧，而又因寒冷的空氣，霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜並不斷積聚，樹枝披上了由小冰晶組成的白色不透明外衣，類似雪後的景觀。