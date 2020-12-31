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彰化北斗鎮跨年晚會照常 增流量管制和線上直播

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮跨年晚會今晚在北斗奠安宮停車場舉辦。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮跨年晚會今晚在北斗奠安宮停車場舉辦。記者簡慧珍／攝影

英國新冠肺炎變種病毒傳入台灣，彰化縣唯二的北斗鎮跨年晚會今天晚上照常舉辦；鎮公所今天上午表示，增加線上直播，限制最多入場人數2000人，建議年長者和年幼者留在家裡看直播。

北斗鎮公所今天表示，北斗鎮跨年晚會在北斗奠安宮停車場舉辦，今年邁入第十年，今年6點開始，入場者應戴口罩，攜帶手機在入口處服務台掃描QR Code才能進入，以便政府追蹤。

因應最新防疫指引，北斗鎮公所取消品嘗美食和擺設攤位，相關經費歸庫，鎮公所今天增加線上直播，請民眾到活動主辦單位「齊天」建置的晚會官網、鎮長李玄在、前鎮長楊麗香的個人臉書看活動直播，鎮公所也希望媽祖圖像的臉書社群「我是北斗人」版主協助直播，但鎮公所坦言考量後台技術等問題，也許臉書社群直播無法如願。

北斗鎮公所表示，天氣冷，疫情嚴峻，建議年長者和年幼者、慢性疾病患者、體質虛弱者不要參加跨年晚會，在家裡觀看直播。

直播 跨年晚會 新冠肺炎

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