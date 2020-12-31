配合防疫！魚池鄉金龍山迎曙光 緊急喊停取消

因應全國疫情升溫、防疫等級提高，為維護鄉親健康與安全、減少群聚活動，魚池鄉公所鄉長劉啟帆上午宣布，明天元旦的金龍山迎曙光、升國旗活動取消辦理。

魚池鄉公所指出，金龍山距離日月潭不到5公里，不但可以觀星，也是全台低海拔唯一可目睹壯麗日出雲海的好去處，每年元旦迎接新年的第一道曙光，一直是民眾跨年的熱門去處，但由於強烈寒流來襲，氣溫急遽下降，加上變種病毒入侵，疫情緊繃，不得不宣布停辦。