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農民看過來！ 中市農用地下水 明年起免收規費

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府於明年元旦起，對於申請用水標的為農業用水的水權案件，均不收取2700元的水權規費。圖／台中市政府提供
台中市政府於明年元旦起，對於申請用水標的為農業用水的水權案件，均不收取2700元的水權規費。圖／台中市政府提供

台中市政府於明年1月1日起，依經濟部修正後「水權登記收費標準」規定，對於申請用水標的為農業用水的水權案件，均不收取2700元的水權規費，可望減輕從事農、林、漁、牧業的農民負擔，提高農民申請水權登記意願，達到有效管制地下水資源目標。

台中市府水利局指出，農業用水是指供作農業、林業、漁業及畜牧業用水，經濟部今年10月19日修正「水權登記收費標準」第八條規定，地下水水權標的為農業用水的申請案件，主管機關得免收登記費、履勘費、狀照費，共計2700元。

台中市府重視農民朋友用水權益，並體恤從事農林漁牧業的民眾收入相對較不穩定，尤其現在面臨乾旱時期更加衝擊經濟收入，台中市將於明年1月1日起，對於申請用水標的為農業用水的地下水權案件，採免收水權規費，期望能紓緩、減輕從事農民的經濟壓力。

水利局表示，為保護地下水資源及防止過度抽取地下水，呼籲各位市民倘需使用地下水資源，請依規辦理並取得合法水權，避免因違規取用地下水而受罰。

地下水 農民

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