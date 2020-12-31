快訊

全國首張罰單！轉讓預售屋紅單牟利挨罰120萬元 業者現金一次繳清

北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛙蛙文創口罩退費一再跳票！台中法制局1月開調解會議

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
蛙蛙文創販售口罩遲未出貨，各縣市消保官均接到投訴，雖曾提供消費者退費或替代供貨的方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍有不安，故爭議遲未能解決。圖／取自娃娃文創官網
蛙蛙文創販售口罩遲未出貨，各縣市消保官均接到投訴，雖曾提供消費者退費或替代供貨的方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍有不安，故爭議遲未能解決。圖／取自娃娃文創官網

各縣市消保管陸續接到民眾投訴，8月花錢訂購「蛙蛙文創口罩拖了3個多月仍未收到商品，質疑遇上「詐騙集團」。台中市法制局表示，近日也接到大量民眾申訴蛙蛙文創遲未就所販售醫療口罩進行出貨，且退費承諾亦一再跳票，為保障消費者權益，台中市政府已與業者取得連繫，將在明年1月下旬召開大型調解會議。

台中市法制局表示，蛙蛙文創消費爭議，目前全國約1390件左右，台中市約80多件。

台中市法制局長李善植表示，雙方如能在會議中達成退費或供貨之和解共識並記載在調解書中，經法院核定即取得執行名義，任何一方不履約他方均得聲請法院強制執行，對雙方均有保障。

這次會議是蛙蛙文創口罩爭議爆發後第一場大型調解會議，市府除協助本市消費者解決消費爭議外，也將聯手南投縣政府提供場所、設施，讓南投的消費者在南投縣政府調解委員協助下，一併解決紛擾多時的消費爭議。

李善植指出，蛙蛙文創雖曾提供消費者退費或替代供貨的方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍有不安，故爭議遲未能解決。

為維護消費者權益，儘快解決爭議，決定召開調解會議，以減省消費者聲請支付命令或訴訟所需支出之成本。李善植說，這次大型調解會議雖僅處理台中市及南投縣消費者與蛙蛙文創所生之消費爭議，但調解委員會協調業者，提供和解方案予他縣市消費爭議案件，一體適用，解決更多的消費爭，。消費者如就調解會仍有消費疑義者，可用電話直撥「1950」消費者服務專線。

文創 台中市 口罩

延伸閱讀

全台冷吱吱 陳時中夜訪街友贈暖暖包、口罩

一般口罩包裝印醫材許可字號 業者喊冤

南市跨年晚會場址徹底消毒 市長：務必全程配戴口罩

抗塵防疫 雲縣府將發460萬片口罩守護學生健康

相關新聞

配合防疫！魚池鄉金龍山迎曙光 緊急喊停取消

因應全國疫情升溫、防疫等級提高，為維護鄉親健康與安全、減少群聚活動，魚池鄉公所鄉長劉啟帆上午宣布，明天元旦的金龍山迎曙光...

彰化北斗鎮跨年晚會照常 增流量管制和線上直播

英國新冠肺炎變種病毒傳入台灣，彰化縣唯二的北斗鎮跨年晚會今天晚上照常舉辦；鎮公所今天上午表示，增加線上直播，限制最多入場...

農民看過來！ 中市農用地下水 明年起免收規費

台中市政府於明年1月1日起，依經濟部修正後「水權登記收費標準」規定，對於申請用水標的為農業用水的水權案件，均不收取270...

蛙蛙文創口罩退費一再跳票！台中法制局1月開調解會議

各縣市消保管陸續接到民眾投訴，8月花錢訂購「蛙蛙文創」口罩拖了3個多月仍未收到商品，質疑遇上「詐騙集團」。台中市法制局表...

入冬最強寒流來襲 台中社會局送暖關懷街友

跨年夜寒流來襲，台中市社會局啟動街友低溫關懷服務，即時提供禦寒服務，夜間主動出擊，發放熱湯、暖暖包、毛帽、手套等禦寒物資...

「暖心媽媽」盧秀燕拍板 台中跨年、元旦升旗改線上

因應台灣出現首例英國變種病毒境外移入個案，大型活動防疫再升級，在總統府拍板元旦升旗不開放民眾到場觀禮後，全台各縣市的跨年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。