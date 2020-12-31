蛙蛙文創口罩退費一再跳票！台中法制局1月開調解會議

各縣市消保管陸續接到民眾投訴，8月花錢訂購「蛙蛙文創」口罩拖了3個多月仍未收到商品，質疑遇上「詐騙集團」。台中市法制局表示，近日也接到大量民眾申訴蛙蛙文創遲未就所販售醫療口罩進行出貨，且退費承諾亦一再跳票，為保障消費者權益，台中市政府已與業者取得連繫，將在明年1月下旬召開大型調解會議。

台中市法制局表示，蛙蛙文創消費爭議，目前全國約1390件左右，台中市約80多件。

台中市法制局長李善植表示，雙方如能在會議中達成退費或供貨之和解共識並記載在調解書中，經法院核定即取得執行名義，任何一方不履約他方均得聲請法院強制執行，對雙方均有保障。

這次會議是蛙蛙文創口罩爭議爆發後第一場大型調解會議，市府除協助本市消費者解決消費爭議外，也將聯手南投縣政府提供場所、設施，讓南投的消費者在南投縣政府調解委員協助下，一併解決紛擾多時的消費爭議。

李善植指出，蛙蛙文創雖曾提供消費者退費或替代供貨的方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍有不安，故爭議遲未能解決。

為維護消費者權益，儘快解決爭議，決定召開調解會議，以減省消費者聲請支付命令或訴訟所需支出之成本。李善植說，這次大型調解會議雖僅處理台中市及南投縣消費者與蛙蛙文創所生之消費爭議，但調解委員會協調業者，提供和解方案予他縣市消費爭議案件，一體適用，解決更多的消費爭，。消費者如就調解會仍有消費疑義者，可用電話直撥「1950」消費者服務專線。