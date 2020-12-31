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入冬最強寒流來襲 台中社會局送暖關懷街友

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市社會局長彭懷真與街友服務人員昨晚與台中醫院醫護人員，到台中火車站等街友群聚地點，關懷街友。圖／台中市社會局提供
台中市社會局長彭懷真與街友服務人員昨晚與台中醫院醫護人員，到台中火車站等街友群聚地點，關懷街友。圖／台中市社會局提供

跨年夜寒流來襲，台中市社會局啟動街友低溫關懷服務，即時提供禦寒服務，夜間主動出擊，發放熱湯、暖暖包、毛帽、手套等禦寒物資。另外開設「社會救助站：6號合作社」當作街友臨時避寒處所。人安基金會、撒瑪黎雅基金會等民間收容單位，最晚入住時間也延長到夜間12點。

台中市社會局長彭懷真與街友服務人員昨晚與台中醫院醫護人員，到台中火車站等街友群聚地點，發放熱食和禦寒物資，提醒街友做好保暖，注意身體狀況，平安度過嚴峻寒冬。

入冬之後，街友服務外展人員每日至地下道、橋墩下及公園等地發放禦寒物資，加強關懷街友，持續掌握台中市各區域街友避寒狀況，今年首波寒流來襲，台中市夜間低溫恐降到10度以下，社會局啟動低溫關懷。

社會局指出，28、29日已發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握台中市各區街友、獨居長者、老人福利機構長輩狀況，並呼籲民眾如果發現街頭有受寒街友，可撥打110通報警察單位，警方將協助緊急安置。

社會局長彭懷真表示，台中市街友關懷協會等單位和熱心民間團體，持續不斷至街頭發放保暖物資、關心街友。耶誕夜時，台中市街友關懷協會與人安基金會，結合台中宣靈會等慈善團體發放熱食、保暖用品；市府社會救助站也結合台中醫院、男子理燙髮公會，發放保暖物資與熱食，協助街友健康檢查與義剪，持續不斷主動關懷街友。

入冬最強寒流來襲，台中市社會局送暖關懷街友。圖／台中市社會局提供
入冬最強寒流來襲，台中市社會局送暖關懷街友。圖／台中市社會局提供

街友 台中市 保暖

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