「暖心媽媽」盧秀燕拍板 台中跨年、元旦升旗改線上

因應台灣出現首例英國變種病毒境外移入個案，大型活動防疫再升級，在總統府拍板元旦升旗不開放民眾到場觀禮後，全台各縣市的跨年、升旗活動規劃也隨之調整。

台中市長盧秀燕今天表示，防疫要升級，地方政府應和中央一致，未來幾天幾個重大的活動做滾動式機動調整，今天晚上中央公園的跨年晚會、明天元旦升旗都改線上直播，不開放民眾入場，大里場的跨年晚會因現場難以管控，怕造成民眾聚集也決定取消。

盧秀燕說，包括明天台中市文化局在后里麗寶賽車場的紙風車劇團演出活動也取消，這些都為了城市安全、民眾健康，請市民配合，尤其這兩天霸王級寒流來襲，天氣很冷，加上有群聚危險，建議民眾不要出門，在家裡看電視和親友團聚。

台中市水湳、大里兩場跨年晚會均取消，僅剩麗寶樂園仍照常舉辦。盧秀燕表示，目前並沒有禁止民間或商家舉行活動，不過他們要舉行活動，必須遵照中央疫情指揮中心的防疫原則，所有民眾要戴口罩，不能飲食等等，會特別注意和要求。

至於明天元旦升旗典禮作業，盧強調，台中的作業和總統府一致，原則上會舉行、線上直播，但不開放民眾入場，市民可在線上觀禮，簡單、莊嚴的升旗典禮，現場有管制，民眾不要來市府廣場。

盧秀燕昨晚宣布，「安全是最高的考慮，台中與總統府標準一致」，上萬名網友到盧秀燕臉書按讚，民眾還留言「有魄力的市長」、「感謝市長嚴格把關」果斷做決策，讓民眾很安心。

昨晚台中市政府發出跨年晚會調整的新聞後，盧秀燕也在她的個人臉書第一時間發文宣布跨年調整，並提醒「市民朋友務必注意保暖，跨年夜在家溫馨地與家人一起收看直播，平安健康迎接2021新的一年」這則貼文，不到半天就獲得近萬個讚、650則留言與454次分享，民眾說這是「明智的抉擇」、「暖媽是為民著想」、「台中人真幸褔」，也相互提醒防疫的重要性「自己的健康自己救」、「不要為了一個跨年影響接下來的正常生活」。