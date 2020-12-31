藝人宥勝全家人入住台中清水 他感謝警察和清水人熱情

主持節目和演戲知名藝人宥勝，帶家人定居台中清水，他昨晚在臉書說，清水警方到他家關切讓全家人很意外，最後卻溫暖到不行，他更感謝清水人熱情相迎，這就是他們漸漸愛上的海線小鎮─清水。

宥勝今年4月20日無預警在臉書發文：「我們現在沒有房子住了。」他在自己成立的Youtube頻道「宥勝去哪兒」中說明，從南極回來後，他覺得不應該再冒險，自己有家庭有小孩，應該要給他們安穩、幸福的生活，於是搬到豪宅、買好車，並把蕾蕾送到頂尖的幼兒園，他也乖乖去拍戲；但一年後開始變得不快樂，開始為了一些細瑣的事情爭吵，「我整個思維想法和行動，都變得有點侷限的感覺。」有一天，他爬到了家的樓頂，看著遠方的山，「我在想世界那麼大，我們為何要把自己框在過去或聽說很美的生活裡？」

他決定成立新的頻道，所以用露營車（VanLife）的方式去體驗，今年還拋開平時生活的家，以露營車作為全家人移動豪宅，開始進行「車居生活」，開設的「宥勝去哪兒？」頻道吸引超過20萬人訂閱，影片最高有近百萬觀看數。

宥勝昨晚在臉書說，清水警方的關切，確實讓他們很意外，到最後，內心卻是溫暖到不行，他說前二天公佈露營車流浪結束的影片，並分享目前「半定居」的暫時住所清水，沒想到這消息在地區性的FB社團引起騷動，最後派出所所長直接登門拜訪，表示願意為他們加強戒備。

宥勝表示，他們抵達這座小鎮開始，不斷感受到居民的溫暖照顧，不管是早餐店、五金行、文具店、咖啡廳、里長，只要是遇見他們的朋友，都熱情的想要分享大家所擁有的東西，除了送伴手禮，打折，多夾兩塊肉，借水借電，甚至還有不收錢的，重點是，這些熱情的分享背後，幾乎沒有人說要拍照，大家都是完完全全的真心分享。

宥勝： 「我並不是說我們會介意與各位合照，你們要求合照，我們也感到光榮開心，但像這種「完全不求回報」的純樸氣息，即使在露營車旅行中也相當少見」。

他說這就是讓他們決定留下，也漸漸愛上的海線小鎮，也謝謝為他們保留隱私的朋友們，例如一聽到消息就衝過來要幫我們裝窗簾的男哥與女兒，以及同時間就抵達現場的所長忠哥。