快訊

租金近5萬的「社宅」：包租代管政策出什麼問題？

北市府跨年照常舉辦 柯文哲10：30宣布管制細節

藝人宥勝全家人入住台中清水 他感謝警察和清水人熱情

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
藝人宥勝帶家人入住台中清水，引來警察關心和清水人熱心相迎，他在臉書說感謝。圖／取自宥勝臉書
藝人宥勝帶家人入住台中清水，引來警察關心和清水人熱心相迎，他在臉書說感謝。圖／取自宥勝臉書

主持節目和演戲知名藝人宥勝，帶家人定居台中清水，他昨晚在臉書說，清水警方到他家關切讓全家人很意外，最後卻溫暖到不行，他更感謝清水人熱情相迎，這就是他們漸漸愛上的海線小鎮─清水。

宥勝今年4月20日無預警在臉書發文：「我們現在沒有房子住了。」他在自己成立的Youtube頻道「宥勝去哪兒」中說明，從南極回來後，他覺得不應該再冒險，自己有家庭有小孩，應該要給他們安穩、幸福的生活，於是搬到豪宅、買好車，並把蕾蕾送到頂尖的幼兒園，他也乖乖去拍戲；但一年後開始變得不快樂，開始為了一些細瑣的事情爭吵，「我整個思維想法和行動，都變得有點侷限的感覺。」有一天，他爬到了家的樓頂，看著遠方的山，「我在想世界那麼大，我們為何要把自己框在過去或聽說很美的生活裡？」

他決定成立新的頻道，所以用露營車（VanLife）的方式去體驗，今年還拋開平時生活的家，以露營車作為全家人移動豪宅，開始進行「車居生活」，開設的「宥勝去哪兒？」頻道吸引超過20萬人訂閱，影片最高有近百萬觀看數。

宥勝昨晚在臉書說，清水警方的關切，確實讓他們很意外，到最後，內心卻是溫暖到不行，他說前二天公佈露營車流浪結束的影片，並分享目前「半定居」的暫時住所清水，沒想到這消息在地區性的FB社團引起騷動，最後派出所所長直接登門拜訪，表示願意為他們加強戒備。

宥勝表示，他們抵達這座小鎮開始，不斷感受到居民的溫暖照顧，不管是早餐店、五金行、文具店、咖啡廳、里長，只要是遇見他們的朋友，都熱情的想要分享大家所擁有的東西，除了送伴手禮，打折，多夾兩塊肉，借水借電，甚至還有不收錢的，重點是，這些熱情的分享背後，幾乎沒有人說要拍照，大家都是完完全全的真心分享。

宥勝： 「我並不是說我們會介意與各位合照，你們要求合照，我們也感到光榮開心，但像這種「完全不求回報」的純樸氣息，即使在露營車旅行中也相當少見」。

他說這就是讓他們決定留下，也漸漸愛上的海線小鎮，也謝謝為他們保留隱私的朋友們，例如一聽到消息就衝過來要幫我們裝窗簾的男哥與女兒，以及同時間就抵達現場的所長忠哥。

露營 咖啡廳 幼兒園

延伸閱讀

林予晞爛醉與舊愛上床 下一秒狂瀉嘔吐物女神形象毀了

史上最正空姐！林予晞重操舊業制服曝光網暴動

龍劭華曝二婚寒酸 白金戒套住老婆竟吐「沒感覺」

宥勝骨牌求婚差點悲劇 「兇手」還一度喊抓賊

相關新聞

疫情衝擊！南投縣剛宣布跨年晚會不開放進場改線上直播

國內新冠肺炎病毒變種傳出疫情，台中、基隆、新北等縣市昨天陸續宣布跨年晚會不開放民眾進場，改為線上直播。南投縣政府上午也決...

藝人宥勝全家人入住台中清水 他感謝警察和清水人熱情

主持節目和演戲知名藝人宥勝，帶家人定居台中清水，他昨晚在臉書說，清水警方到他家關切讓全家人很意外，最後卻溫暖到不行，他更...

來去彰化街巷潮旅行 縣府推出動態電子書介紹新玩法

彰化建縣即將300年，為了讓民眾發現街巷裡的蛻變，彰化縣政府選出彰化市、鹿港鎮、員林市、北斗鎮、田中鎮及二水鄉等各具特色...

台中雙十公車限市民 僅3成綁卡

台中市知名的「雙十公車優惠」明年起實施新制，10公里免費僅「市民限定」，但1個月來進行綁卡作業，僅51萬人完成，另41萬...

埔里生育獎勵金 明起每胎1萬元

南投縣埔里鎮開源節流有成，2年之間鎮庫已轉虧為盈達4000萬元，只是當地人口逐年遞減，已跌破8萬大關，公所昨宣布明年起發...

台中iBike2.0車上刷卡 拚3年1000站

台中市府明年起採購iBike2.0系統9000輛單車，與目前最大不同是新系統的卡片感應區改在車體上，並增加電子票證、手機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。