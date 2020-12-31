來去彰化街巷潮旅行 縣府推出動態電子書介紹新玩法

彰化建縣即將300年，為了讓民眾發現街巷裡的蛻變，彰化縣政府選出彰化市、鹿港鎮、員林市、北斗鎮、田中鎮及二水鄉等各具特色的地域，以創新手法結合照片、影音及動態科技，昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，生動活潑的介紹方式，讓大家品味彰化街巷特殊風情，縣府歡迎民眾上縣府網頁觀賞。

「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊中，彰化市是以小西街街區再造與活化案做為題材，昔時為全台三大布市之一的小西街，雖曾沒落，近年逐漸蛻變為最夯的文青去處，創設書店、畫廊、文具店等藝文空間，成為八卦山腳下一處充滿驚喜、各個角落都有新趣味的人文街巷。

鹿港也不再只有嚴肅的古蹟闡述、老街印象，而是告訴遊客最潮的玩法。可在早晨悠哉地到麵茶館裡享用早午餐，再到五大網紅拍照打卡點留影；走累了，就在縣定古蹟裡喝杯手沖精品咖啡。夜晚，還可泡在酒吧裡和老闆對飲言歡，都可以聽見老屋如何蛻變成潮店的動人故事。

員林市曾享有「全臺第一大鎮」美譽，透過數位專刊挖掘第一市場及光明街周邊，一賣就是一甲子的銅板美食，還介紹結合婚攝基地及餐飲美食的打卡勝地，以及附設藝文展示空間和微型創業共享平台的文青咖啡館，翻轉小城印象的創意店坊，如雨後春筍般不斷出現。

北斗奠安宮除了是地方信仰中心和歷史古蹟，周邊街巷也是美食天堂，除深度探索經典小吃、世代傳承的糕點手藝，也披露在地店家是如何將北斗名物香菜，搖身一變成為創意商品，結合北斗的日式宿舍群走逛老街區。

專刊也針對2020年入選經典小鎮的二水、田中，分別介紹重要節慶活動，如「二水國際跑水節」除了將傳統的跑水祭儀擴大舉辦，還結合蒸氣火車、自行車及路跑活動，包裝出新鮮感十足的三鐵小旅行；享譽全台的田中馬拉松，從田園風光到人情味都令人津津樂道，以既繽紛又動感的方式呈現。