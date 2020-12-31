快訊

獨／下雪了！台東2312公尺向陽派出所 飄雪成銀白世界

兩代紅軍爭海權？中共會重演「蘇聯海軍撞牆期」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來去彰化街巷潮旅行 縣府推出動態電子書介紹新玩法

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，由縣長王惠美（右1）為大家導覽，品味彰化街巷之美。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府今昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，由縣長王惠美（右1）為大家導覽，品味彰化街巷之美。照片／彰化縣政府提供

彰化建縣即將300年，為了讓民眾發現街巷裡的蛻變，彰化縣政府選出彰化市、鹿港鎮、員林市、北斗鎮、田中鎮及二水鄉等各具特色的地域，以創新手法結合照片、影音及動態科技，昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，生動活潑的介紹方式，讓大家品味彰化街巷特殊風情，縣府歡迎民眾上縣府網頁觀賞。

「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊中，彰化市是以小西街街區再造與活化案做為題材，昔時為全台三大布市之一的小西街，雖曾沒落，近年逐漸蛻變為最夯的文青去處，創設書店、畫廊、文具店等藝文空間，成為八卦山腳下一處充滿驚喜、各個角落都有新趣味的人文街巷。

鹿港也不再只有嚴肅的古蹟闡述、老街印象，而是告訴遊客最潮的玩法。可在早晨悠哉地到麵茶館裡享用早午餐，再到五大網紅拍照打卡點留影；走累了，就在縣定古蹟裡喝杯手沖精品咖啡。夜晚，還可泡在酒吧裡和老闆對飲言歡，都可以聽見老屋如何蛻變成潮店的動人故事。

員林市曾享有「全臺第一大鎮」美譽，透過數位專刊挖掘第一市場及光明街周邊，一賣就是一甲子的銅板美食，還介紹結合婚攝基地及餐飲美食的打卡勝地，以及附設藝文展示空間和微型創業共享平台的文青咖啡館，翻轉小城印象的創意店坊，如雨後春筍般不斷出現。

北斗奠安宮除了是地方信仰中心和歷史古蹟，周邊街巷也是美食天堂，除深度探索經典小吃、世代傳承的糕點手藝，也披露在地店家是如何將北斗名物香菜，搖身一變成為創意商品，結合北斗的日式宿舍群走逛老街區。

專刊也針對2020年入選經典小鎮的二水、田中，分別介紹重要節慶活動，如「二水國際跑水節」除了將傳統的跑水祭儀擴大舉辦，還結合蒸氣火車、自行車及路跑活動，包裝出新鮮感十足的三鐵小旅行；享譽全台的田中馬拉松，從田園風光到人情味都令人津津樂道，以既繽紛又動感的方式呈現。

刊物中，另有二支動態影片，介紹「鹿港小鎮．醬玩才潮」、「幸福小鎮．田中二水」，影片活潑，更有網美帶路。縣府歡迎彰化鄉親至縣府官網「彰化縣政府官網首頁→訊息中心→電子刊物→縣府期刊」點閱或連結下列網址「https://bit.ly/3aUbNMy」觀賞。

彰化縣政府昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，以創新手法結合照片、影音及動態科技，帶領大家來去彰化街巷潮旅行。照片／彰化縣政府提供　
彰化縣政府昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，以創新手法結合照片、影音及動態科技，帶領大家來去彰化街巷潮旅行。照片／彰化縣政府提供　
彰化縣政府昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，由縣長王惠美（左1）為大家導覽，品味彰化街巷之美。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，由縣長王惠美（左1）為大家導覽，品味彰化街巷之美。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，由縣長王惠美為大家導覽，品味彰化街巷之美。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府昨（30）日推出「彰化街巷潮旅行」動態電子書數位專刊，由縣長王惠美為大家導覽，品味彰化街巷之美。照片／彰化縣政府提供

鹿港 古蹟

延伸閱讀

彰化市跨年晚會深夜大轉彎 決採線上直播及線上摸彩

空中粉紅繡球花！彰化首波「洋紅風鈴木」搶先滿開炸裂　兩款花色媲美櫻花

中部供水嚴峻從黃燈轉橙燈 北彰化32用水大戶減量供水

冷氣團來襲 彰化員林風太大吹倒路樹壓車頂

相關新聞

台中iBike2.0車上刷卡 拚3年1000站

台中市府明年起採購iBike2.0系統9000輛單車，與目前最大不同是新系統的卡片感應區改在車體上，並增加電子票證、手機...

來去彰化街巷潮旅行 縣府推出動態電子書介紹新玩法

彰化建縣即將300年，為了讓民眾發現街巷裡的蛻變，彰化縣政府選出彰化市、鹿港鎮、員林市、北斗鎮、田中鎮及二水鄉等各具特色...

台中雙十公車限市民 僅3成綁卡

台中市知名的「雙十公車優惠」明年起實施新制，10公里免費僅「市民限定」，但1個月來進行綁卡作業，僅51萬人完成，另41萬...

埔里生育獎勵金 明起每胎1萬元

南投縣埔里鎮開源節流有成，2年之間鎮庫已轉虧為盈達4000萬元，只是當地人口逐年遞減，已跌破8萬大關，公所昨宣布明年起發...

彰縣財政收支考核 伸港鄉第1

彰化縣府鼓勵26個鄉鎮市公所改善財政收支，考核後發獎金，各公所卯足全力，109年度評比第1名的伸港鄉公所，去年第22名「...

廣角鏡／科博館展「海洋微化石」

國立自然科學博物館推「微美幻境：海洋微化石」，以4個單元介紹介孔蟲、放射蟲、矽藻等海洋微生物和化石的獨特幾何造型之美；特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。