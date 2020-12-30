彰化市跨年晚會照辦！現場有直播 進場人數降到最低

彰化市公所為迎接2021年舉辦的「牛年」跨年晚會，12月31日晚上6點20分起，在彰化火車站前中正路登場！雖然台中、桃園、及台南等縣市辦的跨年晚會都改為直播，不放開民眾進場，但彰化市長林世賢說，取消跨年晚會沒有法令依據，市公所仍如期舉辦，但因為有現場直播，將把進場人數降到最低。

林世賢強調，市公所不鼓勵民眾到場參加跨年晚會，而且市公所已辦理直播，會把進場人數降到最低，而參加跨年晚會的民眾務必全程戴好口罩，如正在自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者等高風險人員勿進入會場，參加民眾必須攜帶手機並維持開機，除補充水分外禁止飲食，經勸導不聽者開罰。

林世賢表示，市公所今年跨年邀請到曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒（五月天師弟）等年輕藝人施展歌藝，一起來彰化和鄉親倒數迎接2021年，社區、學校、舞團也輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等。

至於民眾期待的摸彩活動，林世賢說，今年獎品更是豐富，有gogoro電動機車（買菜車）、55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、萬元禮劵、自行車等，等著大家摸個大獎而歸。