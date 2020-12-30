元旦當天！台中路外、平面汽機車停車格暫停收費

明天跨年倒數，元旦連假到來，因應觀光與跨年人潮，交通疏運措施從12月31日至明年1月4日啟動，高鐵與台鐵分別加開116、121班次，國道客運也視情況增加班次。1月1號至1月3號國道費率一律75折，並視情形開放國道1號豐原至台中段路肩。

台中市交通局表示，元旦當日台中公有無柵欄路外平面停車場及路邊汽、機車停車格將暫停收費，「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務暫停，請民眾留意。

交通局長葉昭甫表示，元旦連假疏運期間高鐵將加開116班次，北上與南下各58班；台鐵則於疏運期間加開共121班次，詳情可上台灣高鐵公司網頁：http://www.thsrc.com.tw/index.html及台鐵局網站：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip 查詢。

交通局提醒，台中「市民限定」雙十公車綁卡服務，元旦將暫停一天，尚未完成綁卡的民眾可於其它時間，持身分證正本至全市95處地點申請綁定，續享乘車優惠。