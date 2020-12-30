快訊

少女們的青春！最後一間「DAZZLING蜜糖吐司」熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦當天！台中路外、平面汽機車停車格暫停收費

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市交通局表示，元旦當日台中公有無柵欄路外平面停車場及路邊汽、機車停車格將暫停收費，「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務暫停，請民眾留意。圖／台中市交通局提供
台中市交通局表示，元旦當日台中公有無柵欄路外平面停車場及路邊汽、機車停車格將暫停收費，「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務暫停，請民眾留意。圖／台中市交通局提供

明天跨年倒數，元旦連假到來，因應觀光與跨年人潮，交通疏運措施從12月31日至明年1月4日啟動，高鐵台鐵分別加開116、121班次，國道客運也視情況增加班次。1月1號至1月3號國道費率一律75折，並視情形開放國道1號豐原至台中段路肩。

台中市交通局表示，元旦當日台中公有無柵欄路外平面停車場及路邊汽、機車停車格將暫停收費，「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務暫停，請民眾留意。

交通局長葉昭甫表示，元旦連假疏運期間高鐵將加開116班次，北上與南下各58班；台鐵則於疏運期間加開共121班次，詳情可上台灣高鐵公司網頁：http://www.thsrc.com.tw/index.html及台鐵局網站：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip 查詢。

交通局提醒，台中「市民限定」雙十公車綁卡服務，元旦將暫停一天，尚未完成綁卡的民眾可於其它時間，持身分證正本至全市95處地點申請綁定，續享乘車優惠。

國道客運 高鐵 台鐵

延伸閱讀

區長疾呼別來澀谷 東京跨年將因疫情冷清

元旦連假 新北推出交通資訊懶人包

元旦連假出遊 搭國光客運享優惠

中市估百萬市民公車綁卡 未綁卡元旦起上車就扣15元

相關新聞

元旦當天！台中路外、平面汽機車停車格暫停收費

明天跨年倒數，元旦連假到來，因應觀光與跨年人潮，交通疏運措施從12月31日至明年1月4日啟動，高鐵與台鐵分別加開116、...

元旦社福加碼 南投埔里鎮祭生育獎勵金每胎1萬

南投縣埔里鎮開源節流有成，2年間鎮庫轉虧為盈達4000萬元，但當地人口逐年遞減，目前已跌破8萬大關，公所今宣布明年起發放...

中彰投近20萬輛車還沒繳汽燃費！快去繳以免被罰

汽燃費繳納期限倒數不到2天，公路總局台中區監理所統計，中彰投地區還有近20萬輛汽機車尚未繳納。台中區監理所長魏武盛說明，...

台中橋樑開工綠委爭功被批「萊委」 藍議員嘆：不得體

位在台中市南區通往大里區之間的南門橋，昨天舉行重建工程動工，總經費高達1.7億，中央地方都有負擔，台中市政府廣邀各級民意...

台中市推動低碳城市 養護中心屋頂設綠能太陽光電系統

台中市府低碳城市推動辦公室為鼓勵市民利用社區或機關學校的閒置空間打造光電城食森林，為城市減碳降溫，今天在大甲區松柏園老人...

興大開發「最佳口罩配置AI模式」榮獲AI創意競賽第二名

疫情又升溫，口罩需求量又大增，藥局從明天起、超商等販售通路明年1月4日起，無論成人口罩或兒童口罩，每片自5元調降為4元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。