影／龍燈公園滯洪池今天動工 解決員林淹水問題

為改善彰化縣員林市莒光路、員基醫院一帶淹水問題，縣府爭取營建署經費，斥資1億8900萬元的「龍燈公園」滯洪池今天動工；彰化縣長王惠美說，滯洪池可降低下水道負擔，紓解市區淹水問題，平常仍規劃為休閒空間的龍燈公園，增加立體步道，並串聯籃球場、休憩廊道等設施。

縣長王惠美與營建署下水道工程處分處長沈益生、員林市長游振雄等人今天主持「龍燈公園」滯洪池動工典禮。王惠美說，每逢豪大雨或颱風瞬間雨量，讓員基醫院一帶常淹水，除委託員林市公所進行下水道工程外，也興建龍燈公園滯洪池有多功能用途，未來不僅有相當19個標準游泳池滯洪量，也能成為市民休閒好場所。

但「龍燈公園」滯洪池施設歷經多次流標，終於興建，預定2022年9月底完工，完工後可滯洪水量為47175立方公尺。

沈益生說，7年來補助彰化縣雨水下水道經費約6億元，改善淹水問題；前瞻基礎建設計畫也補助包括員林市靜修路雨水下水道箱涵4千萬元，及今天開工的多功能滯洪池總工程費含規劃設計共2.1億元。