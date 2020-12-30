元旦社福加碼 南投埔里鎮祭生育獎勵金每胎1萬

南投縣埔里鎮開源節流有成，2年間鎮庫轉虧為盈達4000萬元，但當地人口逐年遞減，目前已跌破8萬大關，公所今宣布明年起發放生育獎勵金每胎1萬元，重陽敬老金每人500元，強化社福政策，盼提高留住埔里誘因，逆轉人口負成長。

埔里公所指出，鎮庫債務收支分為長、短期債務，其中長債為過去的退休人事、光明段市場用地、921震災經費及停四立體停車場工程款4部分，負債達3.21億元，須分期攤還；短債部分，前年累計餘絀逾6357萬元，總負債淤約3.84億元。

鎮長廖志城說，上任時長、短債均為負數，長債依法每年償還，針對直接影響鎮庫的短債，他精簡人事費用，也沒停止建設，更全力向中央爭取經費，降低地方配合款，且透過公務預算開源節流，不僅還清短債，今年盈餘預計逾4000萬元。

只不過，埔里鎮庫短期債務雖轉虧為盈，但當地人口卻逐年遞減，今年甚至已跌破8萬大關，僅剩7萬8千多人，為留住現有人口，也使人口回流，並創造生育誘因，公所今宣布，明年起發放生育獎勵金每胎1萬元，重陽敬老金每人500元。

廖表示，去年埔里鎮內新生兒僅400多人，人數創新低，而為緩解鎮內人口逐年遞減問題，公所獲鎮民代表會支持，從明年起編列生育獎勵金經費500萬元，因此元旦起每胎補助1萬元，若超過再追加經費，未來也將視公所財政狀況調整。

另，針對鎮內70歲以上長輩發放重陽敬老金每人500元，盼強化社福政策，盼提高留住埔里誘因，逆轉人口負成長；公所則說明，明年元旦起出生的新生兒，凡新生兒父或母於新生兒出生當日已設籍本鎮連續滿1年以上，即可申請。