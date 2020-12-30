中彰投近20萬輛車還沒繳汽燃費！快去繳以免被罰

汽燃費繳納期限倒數不到2天，公路總局台中區監理所統計，中彰投地區還有近20萬輛汽機車尚未繳納。台中區監理所長魏武盛說明，汽燃費繳納期限到今年底，若過期限仍未繳納，明年元旦起將被開罰300至3000元罰鍰，請尚未繳納的車主盡速到超商，或利用網路線上繳費。

魏武盛說，截至12月中旬，中彰投地區自用車及機車燃料費徵收率已超過97%，但還是有近3%、約20萬輛車輛還沒繳納汽燃費，台中區監理所已在11月底寄發催繳通知書。

魏武盛說明，繳納期限至今年12月31日止，請尚未繳納的車主盡速繳納，如果逾期不繳納，將會依公路法第75條規定，處300元到3000元罰鍰，並停止辦理車輛異動或換發牌照，如果仍置之不理，將移送行政執行署強制執行。

魏武盛說，以往遲繳汽燃費而受罰的車主，部分是因沒收到或遺失汽燃費繳費通知書而忘記繳費，魏武盛建議車主可申辦一勞永逸的汽燃費約定扣款，不但方便又環保，也不用擔心遺忘繳費而受罰，另外車主也可以申辦汽燃費電子繳款單服務，透過簡訊、電子郵件的通知方式，從此不需擔心紙本繳費單丟失的問題。