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中彰投近20萬輛車還沒繳汽燃費！快去繳以免被罰
汽燃費繳納期限倒數不到2天，公路總局台中區監理所統計，中彰投地區還有近20萬輛汽機車尚未繳納。台中區監理所長魏武盛說明，汽燃費繳納期限到今年底，若過期限仍未繳納，明年元旦起將被開罰300至3000元罰鍰，請尚未繳納的車主盡速到超商，或利用網路線上繳費。
魏武盛說，截至12月中旬，中彰投地區自用車及機車燃料費徵收率已超過97%，但還是有近3%、約20萬輛車輛還沒繳納汽燃費，台中區監理所已在11月底寄發催繳通知書。
魏武盛說明，繳納期限至今年12月31日止，請尚未繳納的車主盡速繳納，如果逾期不繳納，將會依公路法第75條規定，處300元到3000元罰鍰，並停止辦理車輛異動或換發牌照，如果仍置之不理，將移送行政執行署強制執行。
魏武盛說，以往遲繳汽燃費而受罰的車主，部分是因沒收到或遺失汽燃費繳費通知書而忘記繳費，魏武盛建議車主可申辦一勞永逸的汽燃費約定扣款，不但方便又環保，也不用擔心遺忘繳費而受罰，另外車主也可以申辦汽燃費電子繳款單服務，透過簡訊、電子郵件的通知方式，從此不需擔心紙本繳費單丟失的問題。
魏武盛建議，如果車主不確定是否已經繳納汽燃費，可利用監理服務網、「監理服務APP」，或到四大超商使用Ibon等多媒體機器，或透過嗶嗶繳及LINE Pay Money等行動支付APP，輸入車號及證號即時查詢、補發與繳納，或洽詢鄰近監理所站查詢及補單，另外，若家中有老舊車輛已不使用，則需至公路監理機關辦理停駛、繳銷或報廢登記，以免汽燃費繼續計徵。
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