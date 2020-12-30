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納骨塔收入暴增 彰縣財政收支考核伸港鄉拿第一

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府每年針對26個鄉鎮市公所辦理財政收支考核，109年度評比第1名為伸港鄉公所。記者林敬家／攝影
彰化縣政府每年針對26個鄉鎮市公所辦理財政收支考核，109年度評比第1名為伸港鄉公所。記者林敬家／攝影

彰化縣政府每年針對26個鄉鎮市公所辦理財政收支考核，因可爭取獎金，各公所卯足全力，109年度評比第1名為伸港鄉公所，由去年的第22名進步到今年躍升到第１名，進步21名，伸港公所達全縣最優異成績主因為第一公墓第三納骨塔收入暴增，在開源績效考核幾乎達滿分。

縣府評比成績優異前6名，第2名為埔鹽鄉公所、第3名二林鎮、第4名田尾鄉、第5名北斗鎮，第6名的埔心鄉也從去年的第17名躍升到前段班，彰化縣長王惠美本周擴大主管會報中公開表揚，獲獎公所將核發建設獎勵金，總獎金330萬元。

前六名建設獎勵金由特別統籌分配稅款支應，按名次依序發給第1名80萬元、第2名70萬元、第3名60萬元、第4名50萬元、第5名40萬元、第6名30萬元，以資鼓勵。

伸港鄉從後段班到今年大躍進，伸港鄉公所指出，因評比涵蓋財政、主計，各課室針對年度施政辦理的項目在預算和執行上都沒有太大落差，去年3月啟用的第三納骨塔也進帳3、4千萬，這兩年也沒有大型建設支出，今年原定要核發的振興禮金煞車等，都讓今年度財政收支成績明顯進步。

縣府主計處表示，財政收支考核對於提升各鄉鎮、市財政健全有正面意義，考核項目包括公所對鄉鎮市民代表提地方建設建議事項考核、對民間團體補助考核等七大面向24小項，縣府每年都會將考核項目及標準先行會商公所，共同評定各項的考核內容及標準，已建立一致及公開的平和機制，依照地方制度法中央評縣市政府，縣市政府評鄉鎮公所，目的希望各層級都嚴守財政紀律。

理財 王惠美

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