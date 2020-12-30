寒流來襲台中跨年晚會照常 盧秀燕籲儘量留家裡

台中跨年晚會明天晚間登場，市府已公布入場人數將總量管制。由於寒流來襲，台中市長盧秀燕今天呼籲，民眾到現場需遵守防疫措施，而且很冷，建議大家不如舒服地儘量留在家裡。

寒流來襲，又是疫情期間，盧秀燕今天出席太平區永億段社會住宅新建工程動土典禮接受媒體聯訪時，針對寒流來襲，呼籲民眾儘量留在家裡看跨年晚會。

盧秀燕表示，霸王寒流來了，市民要特別注意保暖，市府對弱勢家庭、街友都有關心輔導措施。

對於明晚將登場的跨年晚會，盧秀燕指出，雙主場跨年晚會是台中市多年來的慣例，今年一方面要做好防疫，一方面要辦好活動，所以兩主場的觀眾人數都要減半。

盧秀燕舉例說，位於中央公園的跨年晚會場地，原本至少可容納8、9萬人，決定縮減為4萬人以下；而大里仁化公園的晚會主場原本可容納2萬人左右，也縮減到1萬人以下。

由於今年的跨年晚會剛好遇到寒流來襲，盧秀燕呼籲，寒流來了，到現場去看晚會，一來是很冷，第二方面是不能吃東西，且又要做好戴口罩、量體溫等防疫措施，建議大家不如舒舒服服地待在家，可以防寒，也可以吃東西，甚至在家裡也可以不用戴口罩，呼籲大家，為了避免壅擠，請大家儘量留在家裡。